快訊

從小聽到大！過年洗腦金曲盤點 禁歌、抗戰曲竟變歡慶賀歲音樂

南鯤鯓代天府王爺國運籤又下下籤 蔡英文上任也這版

林志玲初一宣布重大家事！今晚在這「睽違6年開金嗓」

DeepSeek橫空出世 白宮評估對國安影響

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

白宮發言人李威特今天表示，美國官員正在調查中國人工智慧（AI）應用程式DeepSeek對國家安全的影響。

路透社報導，李威特（Karoline Leavitt）說，國家安全會議（National Security Council）正在檢視此一應用程式的影響。她說：「這對美國AI產業是一記警鐘。」她同時表示，白宮正致力「確保美國AI的主導地位」。

由於擔心中國低成本AI模型出現威脅到OpenAI和谷歌（Google）等美國主要AI企業在市場上的主導地位，投資人昨天在全球拋售科技股。

白宮AI和加密貨幣專家塞克斯（David Sacks）在福斯新聞網（Fox News）被問及DeepSeek崛起是否涉及智慧財產權盜竊。

塞克斯說：「嗯，有可能。AI領域有一種叫做蒸餾（distillation）的技術，你將經常聽到這種技術，意思是一個模型向另一個模型學習。」

塞克斯補充說：「我認為，未來幾個月你將看到的事情之一就是，我們的AI領頭企業會採取措施嘗試防止蒸餾…這肯定會減少一些模仿而來的模型。」

應用程式 白宮 美國

延伸閱讀

OpenAI發表客製化ChatGPT Gov 供美國政府使用

DeepSeek警鐘 白宮：美國AI領先中國僅3至6個月

「取消出生公民權」遭阻 白宮：不排除上訴到最高法院

2月1日起課徵加、墨高額關稅！ 白宮：按原計畫上路

相關新聞

除夕夜驚傳竹科瞬間壓降 工程師嚇到拋下碗筷衝回廠

今天晚間原本是家家戶戶團圓圍爐的除夕夜，新竹科學園區卻突傳電力不穩瞬間壓降，因過年期間值班人員較少，因此第一時間不少休假...

黃仁勳逛逢甲夜市一家也沒吃到？ 官方粉專曝：有人送好送滿

今年1月18日輝達執行長黃仁勳原本有意逛逢甲夜市品嘗美食，但人潮蜂擁而至，寸步難行，最終什麼也沒吃到。逢甲夜市官網今天透...

美國科技霸權動搖？川普對中國的AI競爭策略

過去8年間，兩任政府就經濟安全議題已然形成一定的政策延續性。川普2.0時期，恐怕只會以更強硬的態度來處理AI出口管制與對外投資審查等議題。

若Deepseek輕鬆成功 謝金河：會是輝達巨大災難的開端

DeepSeek旋風引起國際關注，財信傳媒董事長謝金河今天在臉書發表「又見灰犀利撞爛瓷器店」一文，這次Deepseek給...

兆豐研究部：DeepSeek 將推升AI普及率 有望刺激 dGPU AI PC需求

兆豐研究部針對DeepSeek對AI硬體產業潛在影響評論表示，DeepSeek模型成本大幅下降，將推升AI普及率，刺激A...

國泰證券期研究部：這三原因讓 DeepSeek 影響 NVIDIA 有限

國泰證券期研究部指出，Deepseek-R1將有助於推動雲端與邊緣端AI普及化，但對NVIDIA（輝達）影響則相對有限，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。