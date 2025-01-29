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國泰證券期研究部：這三原因讓 DeepSeek 影響 NVIDIA 有限

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰證券期研究部指出，Deepseek-R1將有助於推動雲端與邊緣端AI普及化，但對NVIDIA（輝達）影響則相對有限，原因有三：1.預估2025年CSP資本支出將續創新高，不會因DeepSeek的出現迅速下修；2.NVIDIA已具備完整ADAS、人型機器人領域ecosystem，軟體已擁有AI Agent CoT思維；3.NVIDIA仍為市場上最佳GPU產品提供者，演算法的效率提升可為算力帶來更多的AI應用機會，並非不需龐大算力的基礎硬體設施。

國泰證券期研究部表示，DeepSeek推出兩款大型AI模型V3/R1標榜成本低廉且完全開源，而且性能可與OpenAI 的ChatGPT比擬，但預期AI前沿模型的開展，Scaling Law（縮放原則）將繼續有效存在的假設下，全球所有AI研發團隊應會用盡所有資源，買入更多的高階GPU做為「燃料」，用以製造更強大的AI模型，而更強大的AI模型有助整個AI應用市場的終端成本，進一步加速AI普及，因此全球AI軍備競賽仍然持續，產業長期的發展趨勢仍有利半導體先進封裝，目前尚未看到NVIDIA CoWoS有砍單跡象。

DeepSeek推出雖對OpenAI訂閱式商業模式造成一定負面影響，受隱私權、參數量不足問題，仍不適用於大型CSP及客製化高端客群。

AI NVIDIA 國泰

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