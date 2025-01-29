快訊

從小聽到大！過年洗腦金曲盤點 禁歌、抗戰曲竟變歡慶賀歲音樂

南鯤鯓代天府王爺國運籤又下下籤 蔡英文上任也這版

林志玲初一宣布重大家事！今晚在這「睽違6年開金嗓」

聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI發表客製化ChatGPT Gov 供美國政府使用

中央社／ 舊金山28日綜合外電報導

美國科技公司OpenAI今天發表客製化版的ChatGPT Gov，這是一款專屬美國政府使用的人工智慧工具。

法新社報導，政府巨額合約向來是科技業者競逐的對象，而OpenAI先前已誇口，說美國聯邦、州與地方的各級政府使用ChatGPT的用戶累計已達9萬。

而ChatGPT Gov正是OpenAI這款廣受歡迎的聊天機器人的新版，提供量身打造的人工智慧工具，從旁協助政府機構與雇員的職掌。

OpenAI發網文表示：「藉由向美國政府提供我們的產品，我們的用意在於確保AI用於國家和公共利益、符合民主價值，同時使決策者能夠負責任整合這些能力，為美國人民提供更好的服務。」

OpenAI說，ChatGPT Gov依據商用的聊天機器人企業版而打造，並且可用於微軟（Microsoft）的雲端運算平台，「自架服務的ChatGPT Gov能使政府機構更易於管理它們各自的安全、隱私及合乎規定的要求」。

OpenAI發布的網文表示，相信新產品將加速授權OpenAI工具，用於處理政府機構的敏感不公開資料。

美國總統川普（Donald Trump）在上任隔天即宣布一項重大投資，將由日本巨擘軟銀（SoftBank）和OpenAI領銜，打造人工智慧基礎設施。

川普說，這個稱之為Stargate的合資企業，「將至少投資美國AI基礎設施5000億美元（約新台幣16兆）」。

ChatGPT OpenAI 美國

延伸閱讀

DeepSeek警鐘 白宮：美國AI領先中國僅3至6個月

「取消出生公民權」遭阻 白宮：不排除上訴到最高法院

DeepSeek橫空出世 白宮：川普有信心美國重回主導地位

各有千秋！紐時記者實測DeepSeek、OpenAI：「它」解答數理邏輯快1倍

相關新聞

除夕夜驚傳竹科瞬間壓降 工程師嚇到拋下碗筷衝回廠

今天晚間原本是家家戶戶團圓圍爐的除夕夜，新竹科學園區卻突傳電力不穩瞬間壓降，因過年期間值班人員較少，因此第一時間不少休假...

黃仁勳逛逢甲夜市一家也沒吃到？ 官方粉專曝：有人送好送滿

今年1月18日輝達執行長黃仁勳原本有意逛逢甲夜市品嘗美食，但人潮蜂擁而至，寸步難行，最終什麼也沒吃到。逢甲夜市官網今天透...

美國科技霸權動搖？川普對中國的AI競爭策略

過去8年間，兩任政府就經濟安全議題已然形成一定的政策延續性。川普2.0時期，恐怕只會以更強硬的態度來處理AI出口管制與對外投資審查等議題。

若Deepseek輕鬆成功 謝金河：會是輝達巨大災難的開端

DeepSeek旋風引起國際關注，財信傳媒董事長謝金河今天在臉書發表「又見灰犀利撞爛瓷器店」一文，這次Deepseek給...

兆豐研究部：DeepSeek 將推升AI普及率 有望刺激 dGPU AI PC需求

兆豐研究部針對DeepSeek對AI硬體產業潛在影響評論表示，DeepSeek模型成本大幅下降，將推升AI普及率，刺激A...

國泰證券期研究部：這三原因讓 DeepSeek 影響 NVIDIA 有限

國泰證券期研究部指出，Deepseek-R1將有助於推動雲端與邊緣端AI普及化，但對NVIDIA（輝達）影響則相對有限，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。