快訊

藍綠聯手擱置國土法 再延6年是大開後門還是等待轉機？

NBA／戴維斯第一節就傷退！76人馬克西狂轟43分斷湖人連勝

財神爺駐點？一直賣出大獎的彩券行名單 台彩全說了

元太智慧公車站牌電子紙 太陽能供電100%採再生能源

中央社／ 台北29日電

電子紙元太科技除已提前達成全球營運據點59%電力耗用來自於再生能源，並推出應用於智慧公車站牌的電子紙，結合太陽能供電設備，實現100%使用再生能源。

元太說明，推出100%使用再生能源的智慧公車站牌電子紙，無需接入電力公司電力，成為推動全球淨零碳排的智慧交通解決方案；更是全球首項榮獲國際暗空協會（International Dark-Sky Association,IDA）認證的顯示技術，相較於紙張與液晶顯示器（LCD），展現更顯著的節能與低碳效益。

元太指出，推出智慧公車站牌電子紙，成功達成碳中和目標；在全球建置逾3萬座的電子紙公車站牌，已經成為各國淨零政策必備的綠色基礎設施，不僅打入歐洲、日本市場，國內的台北、台南、高雄、花蓮、澎湖等地，也已可見智慧電子紙公車站牌的建置。不必接市電、易施工、緊急危難不受影響、維護成本低，尤其適合偏遠地區。

元太在全台灣各縣市推出智慧公車站牌，其中包括台北地標建物，台北101大樓前的智慧公車站牌即採用元太電子紙，搭配站牌上方的太陽能板發電，100%採用再生能源。

此外，若使用10吋電子紙廣告牌替代同尺寸LCD廣告牌，並在5年間每日更新顯示畫面4次，每一度用於生產電子紙的電力即可為地球節省400度電力消耗。

元太科技強調，全力為智慧城市和大眾提供節能、無光害、環境友善且視覺健康的產品。除智慧公車站牌電子紙100%使用再生能源外，根據哈佛公衛學院研究，不自發光的電子紙不會發出藍光傷害眼睛，對眼睛的健康程度也較LCD螢幕高出3倍。

在再生能源導入的區域分布上，元太於台灣以外的全球據點，均已達成RE100，即100%採用再生能源；在新竹與林口廠區，再生能源導入率也持續提升，目前皆已超越RE20（20%）以上。由於整體再生能源導入進程加速，元太將2025年底的再生能源導入目標調升至RE65（65%），期能儘速達成全球據點100%使用再生能源的RE100目標。

元太 再生能源 電子紙

延伸閱讀

視察高雄興達電廠 卓揆：穩定大南方矽谷供電

卓榮泰慰勉興達電廠 強調「大南方新矽谷」要採低碳供電

恐淪為口號？賴清德宣布「減碳新目標」 環境部：不是達不到

歐盟2024發電佔比 太陽能首度超過燃煤

相關新聞

除夕夜驚傳竹科瞬間壓降 工程師嚇到拋下碗筷衝回廠

今天晚間原本是家家戶戶團圓圍爐的除夕夜，新竹科學園區卻突傳電力不穩瞬間壓降，因過年期間值班人員較少，因此第一時間不少休假...

黃仁勳逛逢甲夜市一家也沒吃到？ 官方粉專曝：有人送好送滿

今年1月18日輝達執行長黃仁勳原本有意逛逢甲夜市品嘗美食，但人潮蜂擁而至，寸步難行，最終什麼也沒吃到。逢甲夜市官網今天透...

美國科技霸權動搖？川普對中國的AI競爭策略

過去8年間，兩任政府就經濟安全議題已然形成一定的政策延續性。川普2.0時期，恐怕只會以更強硬的態度來處理AI出口管制與對外投資審查等議題。

若Deepseek輕鬆成功 謝金河：會是輝達巨大災難的開端

DeepSeek旋風引起國際關注，財信傳媒董事長謝金河今天在臉書發表「又見灰犀利撞爛瓷器店」一文，這次Deepseek給...

守護孩童寒假上網安全 NCC提供5大關鍵技巧

NCC今天表示，根據iWIN網路內容防護機構的觀察，寒假期間是兒少瀏覽各類網路資訊的高峰期，提供父母5大關鍵防護技巧，包...

台積電AI營收今年挑戰兆元 占比有望逾三成

台積電受惠輝達、超微等大客戶AI晶片訂單持續湧進、雲端服務供應商（CSP）投入客製化AI晶片趨勢擴大，及美國總統川普推動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。