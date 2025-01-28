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除夕夜驚傳竹科瞬間壓降 工程師嚇到拋下碗筷衝回廠

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
原本是家家戶戶團圓圍爐的除夕夜，新竹科學園區卻突傳電力不穩瞬間壓降。示意圖。聯合報系資料照
原本是家家戶戶團圓圍爐的除夕夜，新竹科學園區卻突傳電力不穩瞬間壓降。示意圖。聯合報系資料照

今天晚間原本是家家戶戶團圓圍爐的除夕夜，新竹科學園區卻突傳電力不穩瞬間壓降，因過年期間值班人員較少，因此第一時間不少休假中的園區工程師都被緊急Call回，嚇得拋下手中的碗筷急忙回廠處理，目前各科技廠產線都恢復穩定，疑似台電線路異常導致。

竹科各廠區過年期間都維持產線運作，但不少人員都回鄉過年，不過晚間8點14分突然發生第一次壓降，導致不少運作中的機台發出警報，值班人員立即全衝到產線上處理，就連各科技廠都急Call專業人員回廠處理。

據了解，包含台積電旺宏半導體大廠都一度受到影響，不過因有保護裝置，因此影響較為輕微，但突然其來的壓降，也造成值班人員繃緊神經，就怕原本就少的人力處理不來，不少工程師被迫在休假中回廠處理。

造成台電電力壓降原因，疑似為龍潭供應竹科的線路出現異常，台電尚未對外說明原因。

半導體 台積電 台電 工程師 旺宏 竹科 除夕夜

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