聽新聞
0:00 / 0:00
除夕夜驚傳竹科瞬間壓降 工程師嚇到拋下碗筷衝回廠
今天晚間原本是家家戶戶團圓圍爐的除夕夜，新竹科學園區卻突傳電力不穩瞬間壓降，因過年期間值班人員較少，因此第一時間不少休假中的園區工程師都被緊急Call回，嚇得拋下手中的碗筷急忙回廠處理，目前各科技廠產線都恢復穩定，疑似台電線路異常導致。
竹科各廠區過年期間都維持產線運作，但不少人員都回鄉過年，不過晚間8點14分突然發生第一次壓降，導致不少運作中的機台發出警報，值班人員立即全衝到產線上處理，就連各科技廠都急Call專業人員回廠處理。
據了解，包含台積電、旺宏等半導體大廠都一度受到影響，不過因有保護裝置，因此影響較為輕微，但突然其來的壓降，也造成值班人員繃緊神經，就怕原本就少的人力處理不來，不少工程師被迫在休假中回廠處理。
造成台電電力壓降原因，疑似為龍潭供應竹科的線路出現異常，台電尚未對外說明原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言