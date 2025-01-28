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黃仁勳逛逢甲夜市一家也沒吃到？ 官方粉專曝：有人送好送滿

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
黃仁勳1月18日到逢甲夜市，被擠得寸步難行，沒有吃到口袋名單的美食。逢甲夜市官網今透漏，隔天下午有人送好送滿，網友猜就是市長盧秀燕。圖／聯合報系照片
黃仁勳1月18日到逢甲夜市，被擠得寸步難行，沒有吃到口袋名單的美食。逢甲夜市官網今透漏，隔天下午有人送好送滿，網友猜就是市長盧秀燕。圖／聯合報系照片

今年1月18日輝達執行長黃仁勳原本有意逛逢甲夜市品嘗美食，但人潮蜂擁而至，寸步難行，最終什麼也沒吃到。逢甲夜市官網今天透露，隔天下午有送好料給黃仁勳「吃好吃滿」，至於誰送的？「應該很容易想到…」有人猜是市長盧秀燕？市府不願證實。

黃仁勳「9大美食口袋名單」曝光，但當晚風聞黃仁勳會去逛逢甲，他一下車就被人潮包圍，寸步難行，後來擔心發生踩踏危險，一家也沒吃到就離開逢甲夜市。

逢甲夜市官網今天貼文，頗有玄機。原來黃仁勳沒吃到的，隔天下午有人送逢甲好料到台北，小編提到黃總裁有「吃好吃滿」，迎賓任務完成，「誰送的大家猜一猜！」

網友留言：「應該很好猜！」「應該就是盧媽了」「市長媽媽才會想到」。市府則不願證實，逢甲夜市方也表示「要問市長本人才知道」，但希望黃仁勳再來逢甲夜市，一來就帶來高人氣。

盧秀燕 美食 輝達 逢甲夜市 黃仁勳

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