守護孩童寒假上網安全 NCC提供5大關鍵技巧

NCC今天表示，根據iWIN網路內容防護機構的觀察，寒假期間是兒少瀏覽各類網路資訊的高峰期，提供父母5大關鍵防護技巧，包含提醒孩子網路陷阱，不要點擊不明連結等，若孩童無意間接觸不當內容，家長也可以到iWIN官網檢舉。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿，孩童寒假期間在家中上網時間大增，提出5大關鍵防護技巧，呼籲家長與孩子一起打造安全的網路使用環境。

NCC表示，第1，親子可共同討論網路使用時間與設定內容限制。年節期間，家長常忙於親友聚會或準備年菜，建議家長與孩子共同討論每天上網時間，並使用常見平台內建的家長控制功能。

例如，開啟YouTube的嚴格篩選模式，可過濾掉疑似兒童不宜的內容，開啟LINE的隱私設定，防止陌生人亂加好友，也可以開啟Google的家長監控功能，減少兒少接觸不當內容。

第2，引導孩子使用教育性或益智性內容。家長可選擇教育性質的影片、遊戲或應用程式，將孩子的網路使用轉化為增進知識的時間。

第3，提醒孩子留意網路陷阱。寒假期間，各種不明網站連結、免費遊戲軟體或贈送假紅包的詐騙訊息層出不窮。家長應提醒孩子不要點擊來源不明的連結，遇到要求提供個人資料、私密影像或開設個人錢包進行金錢交易等情況，要立刻告知家長或信任的人。iWIN官網也設有宣導專區，提供多項網路安全與預防網路詐騙的宣導資訊。

第4，建立開放的親子溝通管道。NCC建議，家長平常多跟孩童交流，了解孩子上網習慣，面對問題時給予支持與指導，而非責罵，才能讓孩子在網路世界中成長。

第5，善用iWIN的服務與資源。iWIN提供的兒少不當內容檢舉機制，可以協助家長處理孩子面臨的網路有害內容問題。若孩子無意間接觸到不當內容，家長可到iWIN官網檢舉，同時參考平台提供的解決方案，化解風險。