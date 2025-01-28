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若Deepseek輕鬆成功 謝金河：會是輝達巨大災難的開端

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若Deepseek輕鬆成功 謝金河：會是輝達巨大災難的開端

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中國新創聊天機器人DeepSeek上周推出新版，不僅成為矽谷熱門話題，更衝擊27日華爾街股市，AI相關股價都大跌，Nvidia暴跌近17%，蒸發了6000億元。路透
中國新創聊天機器人DeepSeek上周推出新版，不僅成為矽谷熱門話題，更衝擊27日華爾街股市，AI相關股價都大跌，Nvidia暴跌近17%，蒸發了6000億元。路透

DeepSeek旋風引起國際關注，財信傳媒董事長謝金河今天在臉書發表「又見灰犀利撞爛瓷器店」一文，這次Deepseek給萌芽中的AI帶來新變數，如果是Deepseek輕鬆成功，那會是輝達巨大災難的開端。

謝金河說，在台灣除夕圍爐的前一天，美國股市被一家中國新創公司High-Flyer推出的大型語言模型Deepseek-v3撞得頭暈眼花。其中，首當其衝的Nvidia下跌24.2美元，比Nvidia還慘的有Marvell、AVGO，台灣的台積電ADR也跌29.57美元，整個AI產業鏈幾乎全部仆倒。

謝金河表示，假如今天台股有交易，加權指數可能下跌1500點左右，這場風暴會持續多久？威力有多大？還得繼續往下看。如果只花600萬美元的Deepseek可以輕鬆打敗至少要50億美元起跳的大型語言模型，那麼這次美中科技競賽將充滿變數。

deepseek這次突擊，選擇在川普上任後1周，謝金河表示，而且是在美國總統川普宣布5000億美元邀請科技巨擘奧圖曼、孫正義、艾利森大張旗鼓宣示重大投資之後，這等於在川普要美國再偉大的號召下狠狼潑出一盆冷水，接下來要看川普如何出招？

「這也讓我想到川普就職大典上的黃仁勳為什麼刻意迴避！」謝金河表示，照理說，川普號召AI投資，黃仁勳是最重要的角色，「但他卻選擇不參加。我對黃仁勳這個舉措打了一個很大的問號！」現在看出一些端倪，原來中國市場是輝達不可承受之重。

謝金河表示，但現在問題來了，如果人工智慧可以透過Deepseek這樣的模式突圍，那麼輝達的價值怎麼計算？還有Deepseek手上握有的逾5萬片H100，是透過什麼方式取得？這都值得大家進一步關注。

他說，今天中港媒體都大篇幅報導中國AI打敗美國，東升西降的聲音又此起來彼落。這也讓他想到1990年代，台灣的股市出現一個響亮的題材：不必使用冷媒壓縮機的冷氣機，說得煞有其事，但後來不了了之。這次Deepseek給萌芽中的AI帶來新變數，如果是Deepseek輕鬆成功，那會是輝達巨大災難的開端。「我不是技術專家，沒有能力回答這個問題，但這一定是未來資本市場重要變數」。

AI 川普 謝金河

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