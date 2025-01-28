串流影音訂閱夯 有線電視攜手OTT盼提升黏著度

國際OTT平台Netflix、Disney+陸續進軍台灣，華納兄弟探索集團旗下的串流平台Max去年11月起也上線。NCC調查顯示，民眾看過OTT者的付費訂閱比率自2023年的53.2%上升到2024年的58.6%，有線電視系統近年不約而同攜手OTT，爭取觀眾的「眼球經濟」。

國家通訊傳播委員會（NCC）最新發布2024年通訊傳播市場報告，其中涵括電信、傳播市場調查與產業發展變化。綜觀各國有線電視訂戶數變化近年多呈下滑，僅日本微幅走揚，台灣第3季有線電視向NCC申報戶數也續降至438萬戶新低。

NCC官員觀察，民眾以前過年圍爐時吃飯看電視，現在雖然還是看電視，但更多是「人手一機」，除了大螢幕播節目外，也透過手中小螢幕持續追劇。不僅成年人如此，幼童看影片的習慣也在改變。

調查詢問民眾住處最主要的收視來源，有線電視仍居冠軍，不過，比率從2023年的61.7%微幅降到2024年的58.3%；其次中華電信MOD從2023年的13.1%上升到2024年的17.4%；OTT TV也呈成長趨勢，比率自2023年的12.9%提升到2024年的16%，位居第3；無線電視則自2023年的9.5%下降到2024年的7.5%。

詢問台灣16歲以上民眾有看過OTT TV者，付費訂閱OTT服務情形，有付費訂閱比率自2017年的19.8%大幅增加到2024年的58.6%。分析歷年付費訂閱者年齡結構比，45歲及以下有付費訂閱者在歷年整體比率皆超過7成。

分析民眾透過OTT業者付費訂閱的情形，觀察2023年至2024年趨勢變化，皆以Netflix為主，比率自94%微幅下降到2024年的88.8%；其次為Disney+，比率自31.7%下降到2024年的21.2%。調查也指出，OTT競爭白熱化，但是境外業者與本土業者的訂閱率仍有差距。

面臨OTT平台大軍來襲，加上觀眾收視習慣改變，國內有線電視系統業者也積極攜手OTT平台，希望讓收視體驗更好，增加觀眾的黏著度。

凱擘去年底趁勢推出Max專屬方案，像是申辦寬頻享有Max方案等作法，另外也早有推出A1 Box機上盒，可以一站式觀看MyVideo、Max、CATCHPLAY+、LINE TV等OTT。

中嘉觀察，全台約有6成觀眾有固定收看OTT習慣，其中69%有付費訂閱，反映民眾追求高品質、無廣告的影音體驗，因此近期也跟國際網通業者合作推出SoundBox劇院串流盒，一來透過開放態度，跟市面上幾乎所有OTT合作，二來提供高品質的影音體驗，希望提升用戶滿意度。

大豐指出，OTT平台及短影音熱潮對於有線電視產業的確有影響，大豐規劃有彈性的業務方案，加上透過光纖骨幹網路及社區型光纖到府（FTTH）線路等基礎建設，持續帶動寬頻營收。目前也積極開發新款有線電視加OTT雙模機上盒，預計今年第2季推出，希望喚回有線電視潛在的收視群眾。

因應OTT挑戰，NCC也在2019年起補助4K視訊服務實驗區建置費，提升有線電視系統競爭力，同時藉由數位化，業者可自行或透過異業合作以提供雲端居家照護、OTT等其他加值服務，2023年共補助217件。