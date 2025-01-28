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開發DeepSeek…95後AI天才少女 小米千萬年薪延攬

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導
DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。圖／取自羅福莉公眾號
DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。圖／取自羅福莉公眾號

大陸ＡＩ新創公司DeepSeek近來迅速走紅，據稱令矽谷十分緊張。DeepSeek大模型的關鍵開發者之一是在大陸被稱為九五後（一九九五年後出生者）ＡＩ天才少女羅福莉。小米創始人雷軍日前才以人民幣千萬元年薪招攬羅福莉，由她領導小米ＡＩ大模型團隊。

綜合陸媒報導，去年底DeepSeek發布新一代大模型DeepSeek-V3，同時宣布開源（公開原始碼和技術細節）。今年一月廿日，DeepSeek再發布DeepSeek-R1。在多項基準測試中，Ｖ３的成績超越了主流開源模型，同時由於其極低的訓練成本，該模型也被形容為「ＡＩ界拼多多」（喻其物美價廉）。

DeepSeek模型的關鍵開發者之一，羅福莉也迅速走紅。她出生於一九九五年，畢業於北京師範大學電腦系，擁有北京大學計算語言學碩士學位。二○一九年在北大讀碩士時，就在人工智慧領域頂尖國際會議ＡＣＬ發表八篇論文。畢業後第一份工作在阿里達摩院，從事預訓練語言模型相關工作，主導開發多語言預訓練模型ＶＥＣＯ。

二○二二年，羅福莉加入幻方量化公司，從事深度學習相關策略建模與演算法研究；後來轉到DeepSeek擔任深度學習研究員，參與研發MoE大模型DeepSeek-V2。該大模型只有ＧＰＴ４價格的百分之一，被稱為性價比之王。

外界稱她為ＡＩ天才少女，但羅福莉認為自己是電腦領域的「低起點者」。她曾說自己從小城市的高中考到北京師範大學，誤打誤撞進入電腦專業。大學時期還一度考慮轉行做產品。轉折點發生在研究所階段，羅福莉被保送至北京大學計算語言學所後，開始在人工智慧領域展露天賦。

談到暴紅經歷，羅福莉並不希望自己被神化、娛樂化。「突然之間千奇百怪的機會都來了，有找我出書的、有找我錄公開課的，甚至有經紀公司找來的。」

DeepSeek 北京大學 語言

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