美學者看新模型…限制條件、資源匱乏 激發陸創新

中國新創公司深度求索（DeepSeek）訓練成本低廉，表現不亞於美國最優秀的大型ＡＩ語言模型，對於美國晶片管制是否有效限制中國ＡＩ發展，科技業界議論紛紛。

路透等媒體報導，自DeepSeek-V3推出以來，這款ＡＩ應用程式在美國用戶中人氣激增。從編寫複雜的程式到解決困難的計算，DeepSeek的能力不遜於競爭對手，令業內人士感到驚訝。

分析師長期以來認為，美國在生產高功率晶片方面的關鍵優勢，以及限制中國取得相關技術的能力，將確保美國在ＡＩ競賽中占據優勢地位。

然而，DeepSeek表示，訓練一款新模型的成本為五百六十萬美元，相比之下，美國ＡＩ開發商Anthropic執行長阿莫戴去年曾表示，打造一個ＡＩ模型需要花費一億至十億美元。DeepSeek在一份技術報告中表示，他們僅用兩千多顆輝達晶片來訓練其Ｖ３模型。相比之下，訓練類似規模的模型通常需要數萬顆晶片。

美國政府試圖阻止最先進輝達產品進入中國，儘管DeepSeek上述花費遭質疑，但據悉其使用的晶片性能不及最先進輝達產品，加上相對低廉的訓練成本，已引發美科技業高層質疑科技出口管制有效性。

美國加州大學柏克萊分校電腦科學教授伊恩．斯托伊卡指出，限制條件和資源匱乏往往會激發創新，目前的情況似乎就是如此。美國總統川普的親密顧問、創投家安德立森形容這是「ＡＩ的史普尼克時刻」。史普尼克時刻意指蘇聯搶先美國發射「史普尼克一號」人造衛星的事件，象徵冷戰時期太空競賽的起點。