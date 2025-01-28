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蘋果家居控制器 傳下半年推出

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導

蘋果公司傳出準備在今年下半年推出首款智慧家居控制器，將搭載類似iPad的螢幕。

據彭博資訊記者葛曼二十六日發表的「Power On」時事通訊，這款智慧家居裝置將是蘋果邁向「在智慧家庭扮演更重要角色的第一步」，也是蘋果「今年最重要的發表」。將是蘋果試圖跨入目前由亞馬遜Echo Show和Google的Nest Hub所主導的市場。

長期觀察蘋果供應鏈的分析師郭明錤先前的報告指出，這款家居控制器今年將量產。據傳包含高品質揚聲器、可用於FaceTime視訊通話的鏡頭，分為壁掛式或搭配獨立底座銷售。

據Power On報導，蘋果還將推出額外的家居周邊產品，如專用的室內安全監視器和可使用Face ID臉部辨識的門鈴。

先前已有傳言指出，蘋果這款智慧家居控制器將配備Ａ十八晶片和至少八ＧＢ的ＲＡＭ，以便執行人工智慧功能Apple Intelligence。由於預料裝置內建鏡頭和麥克風，因此也能當安控監視器使用。

控制器 蘋果供應鏈 鏡頭

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