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蘋果將推智慧家居控制器 對陣Amazon和Google

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者陳昱翔／綜合報導
蘋果公司傳出今年下半年將推出首款智慧家居控制器。 路透
蘋果公司傳出今年下半年將推出首款智慧家居控制器。 路透

彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）報導指出，蘋果公司準備在今年下半年推出首款智慧家居控制器，類似尺寸較小、價格較便宜的iPad，揮軍智慧家庭控制市場，對陣Amazon和Google，是蘋果今年最重大新品。供應鏈傳出，鴻海（2317）集團旗下機殼廠鴻準（2354）被蘋果納入供應鏈合作名單，協力搶攻市場商機。

據悉，蘋果集結數百人開發的智慧家居控制器，結合類iPad顯示器及機器手臂，並與蘋果自有AI「Apple Intelligence」高度整合，打造為蘋果智慧家庭中樞系統，類似桌面機器人產品。

針對打入蘋果智慧家居供應鏈傳聞，鴻準不評論單一客戶。據悉，鴻準主要負責蘋果桌上機器人的機構件與機殼相關開發，未來蘋果此一產品若將上市，鴻準將扛起量產機構件的重責大任，並成為鴻海集團揮軍機器人領域的急先鋒。

葛曼表示，這款控制器看起來像是一款搭配約7吋螢幕的HomePod，可讓用戶控制家電、撥打FaceTime視訊電話及處理其他任務，是蘋果今年推出的最重大新品，象徵蘋果朝著「在智慧家庭扮演更重要角色」目標跨出第一步。

長期觀察蘋果供應鏈的分析師郭明錤先前報告指出，這款家居控制器今年稍後將進入量產。據信包含高品質揚聲器、可用於FaceTime視訊通話的鏡頭，分為壁掛式或搭配獨立底座銷售。是否將iCloud納入有待觀察。

控制器 蘋果供應鏈 鴻準

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