天才少女助攻「AI界拼多多」 羅福莉躍熱門人物

中國大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）近來迅速走紅，傳出矽谷十分緊張。DeepSeek大模型的關鍵開發者之一是被稱為95後（1995年後出生者）的AI天才少女羅福莉。小米創始人雷軍日前以人民幣千萬元年薪招攬羅福莉，由她領導小米AI大模型團隊。

DeepSeek創辦人梁文鋒和拍檔在2015成立對沖基金「幻方量化」子公司，迅速在中國崛起，成為第一家籌集超過人民幣1,000億元的量化對沖基金，並成立DeepSeek，開發先進AI模型。

綜合陸媒報導，去年底DeepSeek發布新一代大模型DeepSeek-V3，並以開源方式公開原始碼和技術細節。今年1月20日再發布DeepSeek-R1，在多項基準測試中，V3的成績超越了主流開源模型，更因其極低的訓練成本，被形容為「AI界拼多多」。

天才少女羅福莉檔案

DeepSeek模型的關鍵開發者之一羅福莉也立刻成為熱門人物。她出生於1995年，畢業於北京師範大學電腦系，擁有北京大學計算語言學碩士學位。2019年在北大讀碩士時，就在AI領域頂尖國際會議ACL發表八篇論文。畢業後第一份工作在阿里達摩院，從事預訓練語言模型相關工作，主導開發多語言預訓練模型VECO。

2022年，羅福莉加入幻方量化公司，從事深度學習相關策略建模與演算法研究；再轉到幻方量化旗下新創公司DeepSeek擔任深度學習研究員，參與研發DeepSeek-V2。該大模型只有GPT-4價格的百分之一，被稱為性價比之王。

上周末DeepSeek震撼市場，因在協力廠商基準測試中，表現優於OpenAI、Meta和Anthropic等美國領先AI公司。最關鍵是該大模型的成本極低，每百萬個token的查詢成本僅0.14美元，而OpenAI的成本為7.50美元，便宜了98%。加上以開源方式公布，讓華爾街算力板塊投資人感受到了涼意。

外界稱羅福莉為AI天才少女，羅福莉卻認為自己僅是電腦領域的「低起點者」。她畢業自一個小城市的高中，考進北京師範大學，誤打誤撞進入電腦專業，大學時期一度考慮轉行做產品。轉捩點出現在她被保送至北京大學計算語言學所，在AI領域展露天賦。