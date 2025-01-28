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輝達新顯卡RTX 50系列開賣 微星、華碩、技嘉等將新品搶市

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
地表最強顯示卡輝達（NVIDIA）RTX 50系列在春節期間正式開賣。 （路透）
地表最強顯示卡輝達（NVIDIA）RTX 50系列在春節期間正式開賣。 （路透）

地表最強顯示卡輝達（NVIDIA）RTX 50系列在春節期間正式開賣，國內顯示卡品牌商微星（2377）、華碩（2357）、技嘉（2376）均已摩拳擦掌準備推出新品搶市，新一代顯示卡散熱規格全面升級，也挹注雙鴻（3324）、建準（2421）、動力-KY（6591）等散熱族群業績吃補。

相較於上一代RTX 40系列，今年RTX 50系列首度搭載NVIDIA Blackwell架構，為遊戲玩家和創作者帶來顛覆遊戲規則的能力，配備強大的AI算力，同時能實現次世代繪圖精準度，透過NVIDIA DLSS 4來提升效能，以前所未有的速度生成圖像，並通過NVIDIA Studio釋放用戶的創造力。

強大的效能也帶來散熱的挑戰。業界人士指出，因應新顯示卡的散熱需求，熱板（VC）厚度的規格從7mm擴大到9mm，風扇規格也全面提升，打造出更大的風流跟風壓幫助散熱，散熱規格提升將有助於雙鴻、建準、動力等顯示卡散熱族群毛利提升。


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RTX 創作者 業績

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