3A遊戲大作催動換卡潮

今年剛好適逢許多3A遊戲大作上市，成為換卡潮最佳引爆點。2025年將有超過50款3A遊戲大作一起發表，光是2月的3A遊戲大作就多得驚人，輝達選在1月底開賣RTX 50系列，看準遊戲帶動的升級商機。

業界人士指出，一張高階顯示卡動輒要數萬至數十萬元，一般玩家不會輕易換卡，除非是有3A遊戲大作出現，且新款顯示卡基於晶片供給問題或者市場新的需求，還可能出現缺卡的狀況，過去RTX 30系列曾因為比特幣挖礦潮而出現缺卡，而RTX 40系列雖然有所改善，也曾因為晶片供給不足而缺貨，如今RTX 50系列是否重演歷史，沒人說得準。

法人認為，今年有多款3A遊戲大作上市，估計高階顯示卡的銷售量有支撐，能否優於預期，端看遊戲能不能熱賣，去年《黑神話：悟空》在亞洲市場颳起旋風，也曾一度讓顯示卡熱賣，今年有更多3A遊戲問世，樂觀看待顯示卡市場再現榮景。