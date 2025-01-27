用 AI 過新年！玩轉創意軟體點亮春節團聚時光

隨著各類AI應用百花齊放，今年春節不妨嘗試透過AI科技，為團聚時光增添創意與趣味，一起創造難忘的春節記憶。

威力導演結合AI功能，可輕鬆製作春節主題影片，記錄幸福時刻；相片大師透過AI修圖、背景替換與動畫特效，讓照片更有年味，還可打造獨特賀年卡片；Reface以臉部置換技術，將全家人「穿越」至經典影片或搞笑舞蹈中，增添趣味；MyHeritage Deep Nostalgia則讓老照片「動起來」，喚醒珍貴的家族回憶；D-ID可透過照片與語音錄製生成AI拜年短片，傳遞祝福。

無論是製作賀歲影片、保存回憶，還是創造歡樂時刻，這些AI軟體都能幫你實現！

威力導演

威力導演是一款功能強大的影片剪輯軟體，結合AI技術，讓春節影片製作更簡單、更有創意。威力導演內建AI智能背景移除技術，可將影片中的背景快速替換成春節主題，比如喜慶的紅燈籠、鞭炮或廟會場景。

利用AI風格轉換功能，可將春節影片轉換為傳統的中國水墨畫風格，或添加喜慶的紅色濾鏡，讓影片更具藝術感。

透過AI臉部修飾功能，自動調整膚色和光線，讓每個人都神采奕奕，尤其適合大合照或拍攝長輩，讓影片看起來更有質感。

對於春節影片可能常會伴隨背景雜音（如鞭炮聲、嘈雜的人群聲），AI音訊降噪功能可輕鬆去除不必要的雜音，保留家人的笑聲和對話，讓影片更純淨。

威力導演也支援AI自動剪輯，快速生成春節回顧影片，如果你有大量春節素材，可使用威力導演的AI自動剪輯功能，只需選擇主題模板（如節慶、家庭聚會等），AI就能自動分析素材，快速剪輯成節奏明快、特效豐富的短片。

相片大師

相片大師是結合AI技術的修圖軟體，能快速提升照片質感，增添趣味效果。例如，春節拍全家福時，若覺得家中背景「年味」不夠重，可使用AI場景取代功能，將背景快速更換為春節主題場景。

相片大師內建多種AI濾鏡，可為春節照片增添創意。例如，使用復古風格重現老照片效果，或使用中國水墨畫、剪紙風濾鏡，讓你的春節照片成為具有文化藝術感的獨特作品。

春節拍照時，難免會出現背景雜亂或不必要的物件，可使用AI物件移除功能，輕鬆擦除這些影響畫面美感的細節。AI剪影功能可將人物或物件與背景分離，製作具有剪紙風格的藝術照片或春節賀卡。

春節期間，若翻出家中的老照片，可用相片大師的AI照片修復功能，還原老照片的色彩和細節，去除刮痕或褪色問題，將家族的珍貴記憶重新呈現。

Reface

Reface是一款以AI為核心的臉部置換應用程式，可將自己的臉嵌入各種影片、GIF或照片中，生成極具創意且搞笑的內容。

可將自己的臉替換進春節相關電影或經典賀歲劇片段，例如成龍、周星馳的經典賀歲片場景，用你的表情演繹他們的經典台詞，生成一段充滿喜感的短片。

也可使用Reface將家人的臉替換到新年主題的舞蹈GIF上，或替換電影經典角色，如《大話西遊》的至尊寶或白晶晶、《花樣年華》的張曼玉，甚至是古裝劇中的皇帝或宮女，製作一系列充滿懷舊感的影片。

MyHeritage Deep Nostalgia

MyHeritage Deep Nostalgia是一款專為舊照片賦予動態效果的AI工具，讓靜態的家族照片「活起來」，重現笑容、眼神和小動作，彷彿穿越時光，將記憶變得更加生動。

MyHeritage Deep Nostalgia操作非常簡單，只需上傳照片，AI就會自動生成細緻的動態效果，且支持大多數舊照片格式，即使是褪色或略有損壞的照片，效果依然驚豔。

只要將老照片（如祖父母的年輕模樣或全家福）上傳到MyHeritage Deep Nostalgia，就能讓照片中的人物微笑、眨眼或點頭，讓曾經熟悉的臉孔「活過來」。也可以將多張家族老照片動態化，剪輯成一段完整的家族故事短片。

D-ID

D-ID利用AI技術讓靜態照片生成動態效果，只要將自己或家人的照片上傳到D-ID，並輸入音訊，AI就能自動生成自然的微笑、眨眼和嘴型動作，轉換為一段「拜年影片」，讓你發送給親朋好友。