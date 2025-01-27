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華碩、技嘉同步大啖GB200商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）等板卡廠喜迎輝達（NVIDIA）RTX50系列新顯卡帶來的消費性業務新動能外，在商用業務方面，AI伺服器也是三家品牌廠2025年增長重點，其中，華碩、技嘉本季也將出貨輝達GB200 AI伺服器，通吃輝達新顯卡與新AI伺服器兩大商機。

華碩GB200 AI伺服器去年第4季已提供少數樣品給客戶驗證，公司內部期盼本季增量出貨。華碩去年第3季伺服器營收占比約10%至12%，在伺服器營收中，AI伺服器占比高達80%。從產品進度來看，華碩2024年前三季伺服器出貨以搭載輝達H100晶片的產品為主，今年則開始進入GB200世代。

華碩共同執行長胡書賓先前指出，華碩目前AI伺服器客戶仍是以區域型雲端服務供應商（CSP）為主，主要客源來自亞太市場，歐美也有一部分，其次就是政府及學術單位也在建資料中心，但將來還是希望能往「大聯盟」（指美國四大CSP）前進。

技嘉董事長葉培城先前表示，AI伺服器需求看到2026年無虞，技嘉對2025年仍訂下高成長目標；此外，技嘉不是只做單一AI伺服器代工，而是包括資料中心建置解決方案，已建置五座AI資料中心，今年會持續做，其他客戶也會擴大。

葉培城透露，技嘉今年首季將開始出貨輝達GB200 AI伺服器。至於是否導入眾所矚目的下世代GB300產品，他說，2025下半年很有機會出貨，只要供應鏈按照進度進行。

微星在伺服器領域屬於後進者，去年在OCP全球峰會上推出基於NVIDIA MGX架構的新一代AI伺服器，專為處理日益複雜的AI工作負載而設計，特別針對大型語言模型（LLM）的應用進行優化。

為了加快AI伺服器腳步，微星去年初在桃園購地建廠，下半年也傳出位於美國加州的廠區將轉做組裝廠，藉此因應2025年下半年AI伺服器出貨需求。

AI 伺服器 華碩

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