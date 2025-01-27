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多元優勢 台積電保持領先關鍵

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

美國總統川普上任後，對區域市場加稅議題備受關注。研究機構預測，川普政府加稅東南亞風險不低，該區域也是半導體封測及PCB大廠積極投資的區域，牽動全球供應鏈動態，不過，台灣持續擁有生產效率、人才、供應鏈完整等多元優勢，也是台積電（2330）持續領先的關鍵。

美國非營利智庫「資訊技術與創新基金會」近期發表「川普風險指數排行」，台灣排第31位，遠低於墨西哥（第1名）與泰國（第2名）等近年熱門的投資地區。ITIF從Military Spending／GDP（國防預算占GDP比重）、Trade Balance／GDP（貿易支出占GDP比重）、Toughness on China（對中國的強硬態度）及Anti-U.S. Policies（反美政策）等四個面向評估個別國家最終面臨關稅的風險高低，台灣排名31。

GDP 川普

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