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台積電 靠人工智慧提高生產力

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）大咬AI商機之際，也運用AI技術提升生產效率。台積電董事長魏哲家日前公開提到，台積電透過AI技術提升生產效率，每年增加數百億元利潤，建議任何一個公司都可運用AI技術，國家也可運用AI發展。

台積電在全球布局計畫中，充分利用資訊科技與AI技術，建構全球製造與管理維護平台，亦即台積全球製造與管理平台實現「One Fab」概念，使全球台積晶圓廠能皆有一致的品質及生產效率，並能讓台積橫跨全球的晶圓廠投入綠色製造、人才培養、供應鏈在地化。

台積電運用AI提高生產力、效率和品質，並創造更多價值，內部估計每提升1%生產力，可創造10億美元收益。

魏哲家認為，台積電不會是唯一從AI受益的公司，相信AI需求是真的。

AI 台積電

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