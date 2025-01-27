聽新聞
0:00 / 0:00
台積電 靠人工智慧提高生產力
台積電（2330）大咬AI商機之際，也運用AI技術提升生產效率。台積電董事長魏哲家日前公開提到，台積電透過AI技術提升生產效率，每年增加數百億元利潤，建議任何一個公司都可運用AI技術，國家也可運用AI發展。
台積電在全球布局計畫中，充分利用資訊科技與AI技術，建構全球製造與管理維護平台，亦即台積全球製造與管理平台實現「One Fab」概念，使全球台積晶圓廠能皆有一致的品質及生產效率，並能讓台積橫跨全球的晶圓廠投入綠色製造、人才培養、供應鏈在地化。
台積電運用AI提高生產力、效率和品質，並創造更多價值，內部估計每提升1%生產力，可創造10億美元收益。
魏哲家認為，台積電不會是唯一從AI受益的公司，相信AI需求是真的。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 三星Galaxy S25三款新機規格一次看還有彩蛋！Galaxy S25 Ultra變圓潤
📢 小心！詐騙集團引誘LINE開1功能「銀行帳戶全盜光」 3招防範
📢 LINE免費貼圖13款！蛇年新春吉祥話爆量 「情緒價值」情勒哏圖全都有
📢 超薄iPhone 17 Air才是「省錢新選擇」！5大改變 爆料曝：便宜了9800元
📢 「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽488元！5G爽快上網只要389
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言