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輝達新顯卡需求火爆 價格看漲 帶旺華碩、技嘉等板卡廠

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
輝達最新RTX 50系列顯卡還沒上市已搶翻天，在需求遠大於供給下，有廠商預期旗艦款RTX5090通路實際價格將較建議售價漲五成至一倍。 聯合報系資料照
輝達最新RTX 50系列顯卡還沒上市已搶翻天，在需求遠大於供給下，有廠商預期旗艦款RTX5090通路實際價格將較建議售價漲五成至一倍。 聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）最新RTX 50系列顯卡將於農曆年期間開賣，旗艦款RTX5090及專供大陸市場的5090D傳出備貨狀況火熱，還沒上市已搶翻天，在需求遠大於供給下，有廠商預期RTX5090通路實際價格將較建議售價漲五成至一倍，華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）等板卡廠樂搶紅包商機，顯卡與電競PC業務看俏。

輝達於元月的美國消費性電子展（CES 2025）期間發表全新RTX50系列顯卡，包含RTX5090、5090D、5080、5070Ti及5070等規格，價格從1,999美元到549美元不等。RTX 5090和5080預計1月30日上市，RTX 5070和5070 Ti則接棒於2月開始發售。

通路端傳出，首波RTX50系列供應量極為有限，尤其是旗艦版RTX5090與5090D供給緊張，輝達正分配供貨量，確保經銷商能獲得貨源，輝達傾向優先保障遊戲玩家採購需求。

輝達RTX50系列新顯卡醞釀大漲價 圖／經濟日報提供
輝達RTX50系列新顯卡醞釀大漲價 圖／經濟日報提供

部分通路商預測，RTX 5090上市初期需求將遠大於供給量，將導致價格急速上漲，以RTX 5090建議售價1,999美元來看，上市初期通路端實際價格可能比建議售價高五成至一倍。

通路商指出，造成輝達新顯卡上市初期供貨緊張，主因新品產能尚處於爬坡期，未達原先預期水平，其次則是時值農曆春節長假期間，從供應鏈企業到品牌廠商眾多工廠及公司暫停生產，進一步壓縮產量。

隨著輝達RTX 50系列供不應求，價格初期可能暴漲，法人看好有望帶動華碩、技嘉、微星等板卡廠首季營運。

華碩正摩拳擦掌迎接輝達新顯卡商機，日前在台北國際電玩展上亮相於CES 2025期間發表的RTX 50系列顯卡。華碩規劃，RTX 50系列相關新顯卡本月30日上市，特別是在本月初CES 2025首度公開亮相的ROG Astral，為旗下全新高階顯示卡，預期將帶動一波銷售潮。此外，華碩搭載RTX50系列GPU的新款電競筆電已於CES上發表，華碩看好相關升級動能，將帶動今年電競事業營運增長。

微星也積極儲備RTX 50系列新顯卡銷售量能，隨著顯卡新品上市，有助提升平均售價（ASP），市場看好微星本季營運淡季不淡。

華碩 輝達 電競筆電

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