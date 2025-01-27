台積電AI營收今年挑戰兆元 占比有望逾三成
台積電（2330）受惠輝達、超微等大客戶AI晶片訂單持續湧進、雲端服務供應商（CSP）投入客製化AI晶片趨勢擴大，及美國總統川普推動「星際之門」（Stargate）AI大基建計畫等助力帶動下，今年AI業績持續竄高。法人看好，台積電今年AI相關營收挑戰新台幣兆元大關，創新高。
法人推估，台積電今年AI相關營收占比可望達三成以上，相關業績較去年倍增以上成長，成為AI浪潮下大贏家，並推升貢獻營收比重最大的5奈米家族與3奈米家族產能可望持續滿載，客戶並陸續預訂2奈米乃至2026年之後的A16產能，業績熱轉。
對於AI營收貢獻，台積電董事長魏哲家先前於法說會公開表示，中國大陸以外的所有半導體公司，都是台積電的客戶。
台積電定義AI相關需求包含AI加速器在資料中心執行AI訓練和推論功能的AI GPUs、AI ASICs和首度納入高頻寬記憶體（HBM）控制器等。
台積電看好，AI加速器營收貢獻2025年會再成長一倍。作為AI應用的關鍵驅動者，台積電技術平台的價值正在增加，因為客戶仰賴台積公司以最高效和最具成本效益的方式，大規模提供最先進的製程和封裝技術。
法人分析，台積電2024年AI相關營收約新台幣4,341億元，等於2024年來自AI相關營收正式突破百億美元大關，2025年至少翻倍成長至新台幣8,683億元起跳。
受惠AI熱潮持續延燒，輝達、超微持續推進AI晶片產品，伴隨主要CSP也積極投入ASIC AI晶片業務，推升台積電AI相關訂單源源不絕。
另一方面，川普號召OpenAI、甲骨文、軟銀等科技三大咖合資創立新的AI公司「星際之門」（Stargate），後續投資金額將逾5,000億美元，持續推升AI需求與美國本土AI基建商機，使得台積電今年AI相關營收占比有望蓄勢挑戰新台幣兆元大關，不僅再創新高，也再次刷寫新里程碑。
台積電統計，2024年AI相關營收占比約15%左右，法人看好今年占比也會翻倍成長，挑戰三成以上。
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