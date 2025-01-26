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0126南台灣地震無塵室人員疏散 台積電最新回應來了

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
圖為台積電南科廠。記者劉學聖／攝影
圖為台積電南科廠。記者劉學聖／攝影

南台灣26日上午發生地震，對台積電（2330）影響受關注，對此台積電今日傍晚回應本報記者提問提出完整說明強調，部分南科廠區疏散，經環境檢查無安全疑慮後，已於8時前全數回線。

台積公司公關處完整回應如下：

今（26）日7時許發生地震，部分南科廠區依公司內部程序進行無塵室人員室內疏散，經環境檢查無安全疑慮後，已於8時前全數回線。公司建廠工區未受影響。不預期對台積公司竹中南科廠區營運造成顯著影響。

南科 台積電 地震

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