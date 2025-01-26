蛇年福滿門 產發署推「樂齡養生」以跨業合作提供服務

隨著2025年迎來蛇年新春，經濟部產業發展署因應超高齡社會的來臨，以65歲以上健康與亞健康長者為核心，推動健康管理與樂齡養生新理念，透過創新產品與服務，幫助高齡族群擁抱快樂、健康的生活。

從2024年起，產發署積極推動跨業合作，透過政府輔導與補助資源，協助160多家廠商優化食、衣、住、行、醫等相關產品與服務，致力於打造高齡科技產業生態鏈，促進產業交流與發展，加速高齡科技產品與服務的應用推廣，為民眾帶來更多元且便利的選擇。

多家企業攜手投入新產品設計與智能化居家系統的改善方案，包括電動起身椅、聲控燈、空氣淨化機、離床感測墊及夜間照明扶手等，讓長者的居家生活更省力、安全及舒適。同時，針對高齡者普遍居住於無電梯老舊公寓，產發署輔導業者優化電動爬梯機與服務加值，提供更小巧、易操作的產品，且可適用於狹窄樓梯空間，並結合LINE預約租賃與行動支援系統，整合業者投入無障礙支援服務，打造全新的行動照護模式。

為了讓長者在日常中保持活力，產發署輔導業者推出結合AR互動遊戲與AI步態分析的運動軟體「HappyGoGo」，讓民眾透過AR情境式遊戲內容，以多角度互動來進行認知訓練，創造沉浸互動趣味，並進一步提供肌力管理的解決方案。這些遊戲已廣泛應用於社區、日照中心與家庭中，在節慶時還推出如「台灣記憶拼圖、台灣美食連連看、漫遊寶島安全行」等特色主題遊戲，讓健康管理更具趣味與創意。

除了科技產品，產發署也輔導業者專為高齡者開發易吞嚥的雞精凍飲，降低進食時的嗆咳風險，除便於攜帶及儲存外，也利用調整萃製生產技術及優化配方條件，提供豐富的營養，是孝敬長輩的健康食品新選擇。

為加速高齡科技產業能夠更快速擴散及進入市場，產發署積極推動跨業合作，推出「銀享科技商機媒合平台」(https://www.icantech.org.tw)，提供業者便捷的一站式資源整合與商機媒合服務。將持續與產官學研攜手合作，共同推動高齡健康產業的進步，期盼為每位高齡者創造更加美好的生活。