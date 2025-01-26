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黃彥男談親友帳號遭盜用 牽涉金流須提高警覺

中央社／ 台北26日電
數發部長黃彥男今天表示，近期聽到許多親友的LINE跟臉書帳號遭盜用的案例，呼籲民眾保管好個人帳戶密碼，在網路上收到牽涉金流的訊息時，務必提高警覺，建議親自打電話做最後確認。聯合報系資料照
數發部長黃彥男今天表示，近期聽到許多親友的LINE跟臉書帳號遭盜用的案例，呼籲民眾保管好個人帳戶密碼，在網路上收到牽涉金流的訊息時，務必提高警覺，建議親自打電話做最後確認。聯合報系資料照

數發部黃彥男今天表示，近期聽到許多親友的LINE跟臉書帳號遭盜用的案例，呼籲民眾保管好個人帳戶密碼，在網路上收到牽涉金流的訊息時，務必提高警覺，建議親自打電話做最後確認。

黃彥男接受採訪時表示，民眾平常使用APP務必要到正式平台下載，開放權限也要注意，他呼籲，不管任何的軟體APP服務，只要牽涉金流，不管是買賣、投資、轉帳都要很小心。

他坦言，最近聽到許多親友的LINE或臉書帳號遭盜用，週遭朋友可能誤以為在跟平常聊天的熟人傳訊息，傳著傳著，對方提到有用錢需求，沒有防備心之下，轉錢過去，事後才發現上當，「聊天的LINE對象實際上早就換了人」。

黃彥男指出，網路世界的人不見得是真人，加上現在模仿聲音與圖像的技術已經很成熟，相比之下，電話號碼的資安層級相對高。如果是LINE的朋友，多數人其實也有對方的電話聯絡方式，談話內容如果牽涉到借錢等訊息，「最好的方法就是直接打電話過去跟本人確認。」

數發部推動打詐任務，黃彥男指出，去年底也推出新版網路詐騙通報查詢網，目前正在內部測試，後續再經過行政院測試、公開測試後，確定一切妥當後才會上線。

黃彥男進一步說明，先前測試階段成功下架逾萬筆網路詐騙網頁，但也發現詐騙集團可能對查詢網發動攻擊，也有人上傳色情網頁到平台，後續希望做出修正措施。他希望網路詐騙通報查詢網今年第1季有機會上線，但實際時間點，仍要政院確認才行。

為保護民眾免受詐騙威脅，詐欺犯罪危害防制條例（詐防條例）已在去年正式施行。黃彥男說，目前網路廣告平台業者包括LINE、Google都在做廣告實名制，臉書也承諾1月底系統全數導入廣告實名制，應該可以降低很多網路詐騙廣告，加上法規已施行，業者若不配合也可開罰。

由於數發部跟旗下2署數位產業署、資安署今年預算遭大幅刪減，刪減比例達4成，數發部說明，由於刪減項目有些是單年期計畫、有些是公共建設，目前正在做盤點，盼維持必要的資安韌性，打詐工作也會持續努力，盡量維持量能。

黃彥男坦言，對打詐當然有影響，如果砍掉金援，就像打仗不給武器，無法發展新武器，就像跟詐騙集團舉手投降。

LINE 數發部 詐騙集團 資安 黃彥男

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