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黃彥男揭AI運用小撇步 推實驗計畫提升公部門效率

中央社／ 台北26日電
數發部長黃彥男。聯合報系資料照
數發部長黃彥男。聯合報系資料照

數發部黃彥男透露使用多種AI工具經驗，AI是非常博學多聞的助理，舉凡整理資料、會議摘要、製作賀圖都能協助，數發部與旗下法人正進行多項AI實驗型計畫，希望提升公部門效率，今年預計建置平台，提供中央二級機關申請試用TAIDE在內的10種語言模型。

生成式AI正在影響各行各業，黃彥男接受中央社訪問時表示，平常會用微軟的Bing與Google的Gemini等。AI就是很博學、懂很多問題的助理，可以請AI幫忙整理或是做摘要，有疑問時，現在也能用更口語方式詢問AI新名詞、技術問題，或是看完依然不太了解的電影等，AI都會耐心回答。

適逢年節到來，黃彥男透露，會使用Midjourney或是微軟的Copilot工具製作年節賀卡，同時使用好幾個工具，描述想要的圖案，最後再選出想要的樣式，非常有樂趣。

至於公務上有沒有導入AI提升流程，黃彥男指出，目前內部正在進行一些實驗型計畫，像是運用AI作為公部門客服，或是會議紀錄摘要、出國報告整理等，有望為公務省下不少時間，這類計畫不只是數發部，其他部會也在嘗試中。

黃彥男說，現在多數人都會使用手機，AI未來也將是這樣角色，會不會運用AI，將在生活與工作表現上展現出差異。

數發部已著手規劃5年期政府AI發展戰略計畫，預計2026年啟動，計畫包含5大戰略，分別為發展智慧化為民服務、建構自動化行政服務、完備AI資料與模型、打造數位平權智慧服務與厚植AI應用基礎環境。

數發部目前也在規劃「政府語言模型試用環境及AI範例展示平台」，預計今年啟用，提供中央二級機關可在安全環境中使用包含TAIDE在內的10個大型語言模型，公部門可以把內部業務資料傳到平台，了解模型使用效果，運用AI更為順利。

黃彥男表示，現在有許多大型語言模型，如果嘗試後不適合，可能成本較高，透過這類平台設計，各機關可以申請試用，看哪個模型比較適合後再採用。

AI 微軟 數發部 黃彥男

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