施振榮任顧問 台裔新創盼攜台廠帶動AI記憶體產業

台灣在AI產業鏈中，高頻寬記憶體是相對薄弱一環。多年來，三星、SK海力士、美光獨霸市場，但走向下一代3D架構技術面臨挑戰。台裔創業家許富菖開發技術有望彎道超車，盼未來與台廠合作擴大AI產業版圖。

「我們公司定位是跟全球記憶體大廠的『研發部門』競爭，希望導入我們技術成為下一代主流產品，現在是重新洗牌的關鍵時刻」。許富菖說起創業初衷，目光炯炯有神。

畢業於成功大學機械工程系，許富菖1995年從美國倫斯勒理工學院（Rensselaer Polytechnic Institute）取得電機機械雙碩士，隨後投入記憶體IC（積體電路）設計。

2012年，記憶體技術從2D邁向3D架構，他毅然決然創業，於加州聖荷西創辦NEO Semiconductor公司。他認為，「當技術改朝換代的時候，就是超車的最佳時機」。

許富菖專注開發3D技術，創業至今已累積並獲得25項專利，2020年起陸續發表。

他以蓋房子比喻這項新技術：「過去，IC是2D空間，在晶片平面上佈建元件，就像在土地上蓋平房；隨著平面空間變得不足，可容納的容量無法再擴充下去，唯一解決方法就是蓋高樓大廈，也就是去發展多層堆疊的3D技術。」

●拚技術領先 台裔創業家許富菖與大廠R&D賽跑

記憶體技術又以儲存型快閃記憶體（NAND Flash）和動態隨機存取記憶體（DRAM）為主要2大技術；前者在2013年即成功3D化；當年三星（Samsung）推出全球首款3D NAND產品，其他大廠相繼量產，不到3年迅速成為主流。

隨著3D NAND取得成功，2018年開始，記憶體大廠紛砸重金投入3D DRAM技術研發，但架構複雜不易3D化，尚未出現重大突破，業界推測，進入量產可能要到2030年後。

屆時，全球3D DRAM市場規模預估將成長至1000億美元（約新台幣3.3兆元）。而基於DRAM技術衍生出的高頻寬記憶體HBM，是人工智慧（AI）晶片的重要組件。長期以來，三星、SK海力士、美光3家大廠共同主宰95%以上市場，競爭下一代技術。

在DRAM往3D升級的關鍵時刻，許富菖在2023年發表獨創的3D X-DRAM技術，令業界眼睛為之一亮，並在快閃記憶體高峰會（FMS）獲得「最佳展會獎」，及被評選為「最具創新性的記憶體技術」。這項技術正進行概念驗證，樣品預估今年就會誕生。

「在這個關鍵節點上，誰能先實現技術突破，便有機會鞏固市場地位；反之，若被人捷足先登，大廠也可能面臨被淘汰的風險。」許富菖有信心取得技術領先。

●許富菖開發AI記憶體晶片 盼壯大台灣AI產業鏈

去年，NEO決定與台灣合作，針對3D X-DRAM技術製作樣品，進行概念驗證。下一步便是要將技術轉化為產品，屆時計畫將技術授權給記憶體製造廠進行量產。

許富菖表示，「公司積極希望在台灣也能找到生產基地，我們的技術授權給大廠外，更希望對台灣本土產業有所幫助。」為此，他去年在台灣成立子公司憶神科技，辦公室設於半導體產業密集的新竹市，作為推動公司與台灣廠商合作的發展基地。

繼2023年發表獨創的3D X-DRAM技術後，許富菖2024年更進一步發表了內建AI處理器功能的記憶體晶片技術，將單顆記憶體晶片容量提升至128GB，相較於目前AI晶片搭載的HBM系列，容量更大。另一大特點是減少HBM與GPU間的資料傳輸，降低耗電。

「我們的AI記憶體晶片（與其他AI晶片相較）走的是另一條完全不一樣的路徑，我們把運算最操勞的工作大部分發包給記憶體去處理，不需要把資料全部送到GPU去做運算」，許富菖認為，「要解決耗電及產熱，克服資料傳輸瓶頸是唯一的方法」。

●品牌教父施振榮任顧問 盼AI時代帶動台記憶體產業

許富菖與NEO團隊近期接受中央社訪問，共同創辦人暨工程副總裁蔡瑞鵬、營運副總裁黄宜薇、曾任職台積電的業務開發副總裁張家豪等高階主管皆來自台灣。

這支團隊背後還有位重量級顧問人物：「品牌教父」施振榮。

宏碁集團創辦人施振榮曾見證台灣記憶體產業的興衰；1989年，他領導宏碁與美國半導體製造商德州儀器（Texas Instruments）合資成立台灣第一家專業DRAM製造廠德碁半導體，10年後出售給台積電，助其擴大晶圓代工產能，退出了DRAM產業。

回首1990年代，台灣記憶體產業在全球需求激增下曾迎來快速成長黃金期，但因缺乏核心技術自主研發能力，多依賴外國技術授權，不僅需支付高額權利金，製程技術的更新速度也落後國際競爭者，多家廠商不敵業務持續虧損相繼退出市場。

施振榮過去談及產業典範轉移走向垂直分工時曾分析，美國美光在記憶體領域之所以還有競爭力，關鍵在於和台灣進行產業分工。因此，在高科技產業，美國發展技術創新，將製造委外給台灣夥伴，才能造就許多美國國際品牌大廠的競爭力。

NEO開發新技術，也期盼結合台灣優勢；共同創辦人蔡瑞鵬表示，「NEO有這樣的技術，我們台灣人可以自己把它發展出來，在全球記憶體市場能夠占有一席之地」。

創業超過10年，許富菖說，創業之初很需要決心和勇氣，如今邁入下個階段，「一個優秀的團隊」是最重要的事情。「施振榮先生希望我們將技術帶回台灣，帶動台灣記憶體產業，特別在AI領域。我們的團隊來自台灣，也希望把最好的技術留給台灣」。