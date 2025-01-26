川普為AI點燈 蛇年繼續旺
龍年台股大漲三成，小龍年有沒有機會槓上開花？年終獎金與春節紅包以新台幣幣存銀行利率很低，投入資本市場才能發每年的意外小財。法人表示，ＡＩ題材通吃龍年與蛇年，不論川普的關稅、移民、能源政策有什麼改變，ＡＩ相關產業仍是未來前景最明朗的族群。
凱基證券指出，龍年在全球寬鬆貨幣政策推波助瀾下，金融市場漲勢凌厲，美國企業獲利及股市表現是主要國家中的佼佼者，川普新政將重塑景氣與產業版圖，加上地緣政治情勢，確定蛇年是不確定性更高的一年。
雖然川普還沒拍板關稅怎麼加，但後續通膨走向與景氣復甦力道，是市場關注焦點，若新政不利物價穩定，通膨問題加劇將增加景氣下行風險，凱基券證指出，川普執政下的美國財政與貨幣政策可能有所改變，將進一步影響市場資金動向，資產波動程度有再放大的可能。
川普就職後，台股結束龍年，川普上任二周後，台股二月三日開紅盤迎接蛇年。法人指出，加密貨幣、量子運算、去全球化、核能重啟及ＡＩ機器人是川普二點○元年投資題材，未來投資議題將繞著這些題材打轉。
安聯投信台股團隊指出，市場對川普上任的雜音，短線明顯鈍化，有利空出盡的感覺；整體而言，台股未來一年評價面再往上推升不易，股價將由獲利成長帶動，因此選股應更關注基本面獲利。
更何況川普最近宣布重大計畫為ＡＩ再點光明燈，力退質疑ＡＩ泡沫化的聲浪。這項計畫是由軟銀、OpenAI和甲骨文合資成立一家名為Stargate（星際之門） 的合資企業，為在美國建設ＡＩ基礎設施，號稱總投資金額五千億美元。
野村投信指出，市場傳聞Stargate出資者中，軟銀與OpenAI是主要合作夥伴，軟銀負責財務，OpenAI負責營運；Arm、微軟、輝達、甲骨文和OpenAI則是關鍵初始技術合作夥伴。計畫第一步是建設十座數據中心，目前已在德州開工，未來將陸續擴展至其他州。
野村基金經理人林怡君指出，目前ＡＩ與相關科技題材除科技上游半導體等硬體，商機亮點也擴散至中下游硬體與其他供應鏈廠商，未來相關應用商機預料將擴及醫療、消費等產業，有望進一步推升相關企業營收與獲利。
雖然ＡＩ相關個股過去一年已經漲翻天，像是台積電在龍年狂飆百分之七十五，但法人對ＡＩ中長線趨勢仍樂觀，在市場對ＡＩ供應鏈已有高度預期下，建議明辨個別公司在供應鏈角色及競爭力仍扮演關鍵，聚焦長期成長趨勢，以及關注公司競爭利基及產業供需狀況，同時留意未來展望。
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