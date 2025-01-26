台積設備鏈接單 熱到2026

台積電（2330）2025年資本支出上看420億美元續創新高，在海內外持續擴產的強勁需求下，無塵室工程廠商如漢唐（2404）、亞翔（6139）、帆宣（6196）、洋基工程（6691）、漢科（3402），以及設備廠天虹等營運吃下大補丸，在手訂單續旺至2026年。

台積電在日前法說會中揭露，今年資本支出介於380億美元至420億美元，相當於年增27.5%至41%，其中70%用於先進製程技術。

半導體先進製程暨封裝供應鏈營運

漢唐持續受惠於台積電與美光等主要客戶的建廠計畫與資本支出成長，儘管2024年合併營收474.2億元，年減31.2%，但獲利表現優化，去年前三季累計稅後純益42.17億元，年增14.8%；EPS達22.46元，改寫同期新高，全年獲利有望創新高。展望2025年景氣樂觀，營運看升。

亞翔受惠半導體及公共工程大單滿手，至去年11月為止在手訂單1,356.6億元，續創歷史新高；去年合併營收649.88億元，年增14.2%，創史上新高。亞翔看好新加坡市場是貢獻營收與獲利的一大重點，並樂觀看待2025年台灣市場成長。

帆宣在手訂單維持600億左右高檔，去年合併營收606.75億元，年增7.8%，連三年刷新歷史新高。帆宣近年伴隨客戶赴海外建廠，除因應台積電赴美、日、德布局，大陸無錫廠已分別遷移到越南海防、及緬甸生產及出貨。另外，台南六廠今年完工導入量產，2025年可望持續升溫。

洋基工程去年第4季進入工程認列高峰期，營收大躍進並創下單季新高，單季營收達52.39億元，季增39.1%，年增62.7%；2024全年營收151.92億元，年減2.1%。

漢科在手訂單站上百億大關創新高，交期排到2026年。漢科去年合併營收54.87億元，年增23.6%，創史上新高。