Meta今年650億美元投資AI 廣達、緯穎、雙鴻等喜迎利多
臉書母公司Meta Platforms執行長祖克柏24日發下豪語，預告今年將為人工智慧（AI）相關領域大幅提高資本支出，計劃投資多達650億美元，盼藉此強化該公司與同業OpenAI和Google競爭的能力。
法人預期，Meta提高資本支出，將嘉惠台系供應鏈包括廣達（2382）、緯穎（6669）、雙鴻（3324）、晟銘電（3013）等。
OpenAI旗下ChatGPT獲得成功以來，大型科技公司持續砸下重金開發AI基礎設施。美國總統川普不久前宣布，OpenAI、軟銀（SoftBank）和甲骨文（Oracle）將成立名為Stargate的合資事業，並投資5,000億美元在美國各地興建AI基礎設施。微軟本月稍早也宣布，2025會計年度計劃斥資約800億美元來開發資料中心。亞馬遜（Amazon）則已表示，2025年支出將高於2024年預估的750億美元。
祖克柏在臉書表示，Meta打算把這些資金用於興建一座規模逾2 GW（百萬瓩）、「大到能占據曼哈頓一大塊土地」的資料中心，並計劃讓2025年上線的運算能力達到1 GW左右，繪圖處理器（GPU）數量今年底預估將超過130萬顆。作為這筆投資的一環，Meta將加速招聘AI人才。祖克柏說：「這會是AI決定性一年，這項工程規模浩大，未來幾年將為核心產品及事業帶來驅力、釋放歷史性創新並強化美國科技領先地位。」
Meta今年預估資本支出比該公司2024年預估支出增加五成左右，比2023年資本支出大增逾一倍，華爾街原本預期2025年Meta資本支出為513億美元。Meta股價24日收盤上漲逾1.7%至647.49美元，改寫歷史新高，反映分析師樂觀心態；Meta晶片設計服務主要供應商博通（Broadcom）股價收漲1.84%，盤中一度勁揚近4%
Meta向來與台系供應鏈關係密切，在AI領域，廣達為Meta伺服器主力代工廠、囊括五成占比；緯穎來自Meta的營收占比則超過五成，為緯穎最大客戶；散熱廠雙鴻原本就是Meta資料中心伺服器散熱供應鏈之一，雙方合作甚久；機殼廠晟銘電，預期也將迎來強勁動能。
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