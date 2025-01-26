輝達找夥伴引爆大商機 機器人關鍵零組件台廠都能打造

機器人六大部件，包括滾珠螺桿、諧波減速機、交叉滾柱軸承、伺服馬達、驅動器、控制器等，台廠能打造也能整合，進一步說，工具機鏈未來在機器人、無人機、電動車領域都將扮演關鍵角色，甚至形成另一個護國神山。

輝達人形機器人計畫傳出將落地台灣，業界透露，輝達機器人開發團隊近期在台啟動首波「選秀」，包括國內多家工具機大廠都入列，而上銀科技（2049）也名列其中。

上銀強調，已掌握各項關鍵零組件自主開發，未來將積極切入擴大機器人市場，2025年機器人營收占整體業績比重可望超過一成以上。

上銀表示，AI機器人未來不僅限於人形機器人，也不僅止於傳統關節式機器人，目前根據特殊產業應用需求而開發的客製化機器人需求很大。而上銀在晶圓機器人、焊接機器人、農用機器人，以及最新切入的物流機器人等，也都陸續開花結果。

上銀並指出，機器人要用到的關鍵零組件包括滾珠螺桿、諧波減速機、交叉滾柱軸承、伺服馬達、驅動器、控制器等，上銀都可以自主開發，提供整組出貨，也可配合客戶提供整體修改與設計。

在晶圓機器人及半導體的布局方面，上銀晶圓機器人的關鍵零組件，都由HIWIN(上銀+大銀微系統（4576）)自行研發製造，軟硬體垂直整合。隨著技術升級，目前可負責晶圓在曝光、研磨、清洗、測試及封裝等製程中的傳送任務。

以晶圓移載系統（EFEM）為例，上銀透過垂直整合，搭配自行研發的控制系統，能夠彈性選配Wafer ID讀取、晶舟盒FRID感應、晶圓尋邊校正、凸片檢知、站點在席感測等周邊配件，並且依產品規格搭配對應的晶圓機器人，針對不同製程提供客製化服務。

上銀晶圓機器人具備極高的精確度、穩定度和靈活度，能夠在潔淨環境中穩定運作，大幅提升生產效率、減少人工操作錯誤，並且有效降低人為干擾的風險，目前已成功切入國內外知名半導體設備大廠的供應鏈，預計今年晶圓機器人將成為上銀營收增長的重要支柱。