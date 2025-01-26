專業型進化產業好幫手 導入AI擴展到農用、物流等領域

專業型機器人，將成為各類產業幫手，可望先引爆出貨潮，值得注意的是，上銀（2049）的AI農用機器人也陸續進入農村，不僅在屏東萬丹幫助農民揀選檳榔葉，也遠赴西班牙挑選、採集葡萄，不僅彌補缺工問題，也提升生產效率。

上銀表示，AI機器人的應用，將是未來營運增長的重要驅動力。AI技術的發展，使得機器人不僅在工業領域中逐步占據一席之地，未來更將擴展到物流、農用、醫療等領域。

上銀在工業機器人焊接領域也有積極布局，專注於開發高品質焊接硬體如頭座、懸臂與行走軸等，為強化焊接自動化提供支持，推動行業創新，提升焊接效率並減少對人工的依賴。

透過AI技術，能取得即時數據分析與深度學習，優化焊接參數、校正姿態，並進行高精度焊接縫追蹤、品質檢測及預測性維護，提升焊接品質、效率與自動化程度。

物流領域正面臨日益嚴峻的自動化挑戰，尤其在倉儲、搬運、分揀等環節，對高精度、高效率的自動化需求強烈。

上銀與美國新創物流軟體業者合作開發的AI物流機器人，通過機器視覺、深度學習等技術，實現了對物品的自主辨識與搬運，並能在複雜的倉儲環境中自主規劃最佳路徑，預計今年將有小批量出貨。

上銀的AI農用機器人也陸續進入農村。上銀舉例，過去檳榔的荖葉須靠人力分出品質等級，但農村人力缺乏，因此屏東萬丹的農園主人，找上銀一起設計出搭配視覺辨識系統的機器手臂，放在種滿荖葉的溫室裡，專門用來挑揀並分類葉片。

農園林老闆說：「機器手臂比人力挑揀的速度快了四、五倍，而且可以依照大小及品質，將荖葉分為八個等級，人力根本沒有辦法做到那麼細。」

上銀的視覺AI機器人也銷售到西班牙，在當地採集葡萄使用。上銀說，使用機器人來分類、揀選後，效率更高，節省更多成本；而這也可應用在PCB板上插件、餅乾包裝、藥丸辨識等領域。

上銀2020年攜手台灣智慧自動化與機器人協會，成立「台灣機器人產學聯盟」，共同推動的全國高級中等學校學生技藝競賽，於2023年增加「機器手臂技術」職種，累計至2024年已捐給聯盟成員103台機器手臂。

2024年工科賽「機器手臂技術」職種競賽中，多數選手採用日系大廠機器手臂，但嘉義高工選用上銀機器手臂，一舉拿下第一名金手獎，證明使用台灣自行研發的機器手臂，也可勇奪冠軍，也證明上銀機器手臂不論在電控、軟體與機構設計均已達國際水準。