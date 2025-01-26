AI機器人召喚工具機春燕 上銀董座卓文恒點出三關鍵

台積電（2330）董事長魏哲家按讚機器人，引爆機器人供應鏈熱轉，上銀科技（2049）董事長卓文恒表示，人形機器人將逐步邁向爆發期，台灣在半導體、精密製造與資通訊產業領先全球，兼具彈性與成本優勢，將成為全球機器人的生產基地。

對於機器人市場即將迎來爆發期，各種零組件可能供需失衡，到時候或許會有缺料的問題，上銀說，不擔心、已經準備好，不怕需求強勁。

卓文恒說，短期還看不到會發生供需失衡，如果發生了，我們也有多次景氣循環的經驗，而且台灣廠商在彈性應變上非常快速，會迅速整合出最大產能來因應，不會讓客戶失望的。

在機器人業務方面，卓文恒透露，上銀國內外專案陸續啟動，與國際廠家進行第一類接觸，部分專案將小批量測試，下一步將進入驗證流程。

考量爆發期需取決於幾個關鍵因素，卓文恒指出，首先是技術成熟度，包括人工智慧（AI）、感測器技術、動力學與機械設計等關鍵技術的突破，尤其是當機器人能夠更高效地處理複雜任務、自主學習和協作時，才會加速市場普及。

其次是成本下降，目前開發中的AI人形機器人價格仍然偏高，當規模經濟與製造技術成熟後才能降低整體成本，市場接受度方能大幅提升。

第三是市場需求上升，如人口老化（需要服務型機器人）、勞動力短缺（需要工業自動化）與特殊應用（如醫療、軍事、救災等）的增長。另外，各國政府於對自動化和機器人產業的支持，尤其在法規、安全標準和投資上，也都會直接影響產業的發展速度。

台灣的競爭力方面，人形機器人有不少關鍵零組件是台灣廠商能夠做的。人形機器人關鍵零組件包含結構硬體（外型金屬、塑料或複材機構）、感知元件（鏡頭或相機模組、雷射器、感測器、微機電麥克風）、運動控制（微控制器、馬達、螺桿、減速機、驅動器）與軟體運算平台，實際運作需要軟硬體結合與機電整合。

AI人形機器人是比較複雜的結構，需要從認知、硬體的精準度，再搭配軟體、機電的運作，以致最後的量產，這些都需具有可靠度，以及所提供的服務，讓人真正感受到價值，才有真正的賣點。

HIWIN（上銀+大銀）的重心會在運動控制方面，該集團的優勢在技術的深度和廣度，以及客製服務的速度，但仍需因應大陸的低價競爭。不過，這幾年去中國化的狀況，對台廠會有更多的機會。

最近市場傳出，特斯拉（Tesla）跟輝達（NVIDIA）分別來台灣尋找人形機器人的合作夥伴，包括專業型跟消費型機器人。對此，卓文恒表示，現行的機器人應用比較聚焦在專用型AI機器人，功能上鎖定單一用途，相對上結構較為單純，比目前的AI人形機器人成本低很多，會逐漸在各領域展開。例如工業機器人在汽車製造、電子製造、食品與包裝業的應用；服務型機器人在居家清掃、陪伴的應用。

另外，醫療健康如診斷、手術／復健、餐飲業應用；物流倉儲機器人如自動引導車與自主移動搬運的應用；農業機器人在植栽、施肥、監控的應用等，會比較有發展機會。



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