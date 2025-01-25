併購案添增獲利動能 法人調高這檔千金股目標價

高速傳輸晶片廠祥碩（5269）受惠大客戶超微（AMD）市占提升、USB4貢獻度增加，加上日前收購Techpoint將自下半年併入財報，有助營運動能向上，法人最新出爐報告調升目標價約一成。

投顧法人分析，祥碩晶片組代工業務營收比重高達50%至60%，隨大客戶年底庫存調整後，第1季開始回補存貨，預估單季營收可望季增15%至20%，獲利同步水漲船高。

祥碩今年營收可望維持雙位數成長，法人指出，研調機構Mercury Research預估，超微桌機市占持續攀升，隨英特爾近來話語權不若過往，目前已有終端品牌高階桌機全系列導入超微處理器，有助於推升祥碩晶片組代工業務。

在USB4業務方面，祥碩去年營收比重不到一成，隨超微高階870/870E要求標配USB4，且下一代晶片仍將採外掛一顆USB4 host晶片，法人預期今年主要動能將來自於host端拓展，營收挹注可望擴展至全年。

法人指出，祥碩目前預期今年中國大陸標案持平，但非標案部分，短期隨當地廠商擔憂川普政策變化，去年已感受拉貨動能，預期今年可望延續，加上去美化效應，及競爭對手有限，有助於後市業務拓展。

祥碩日前併購美商Techpoint，為監控攝影機與車用攝影機系統的混合訊號晶片商，約七成營收來自車載、28%來自安防監控，法人認為，收購案將可體現兩降低導入新領域學習曲線及擴展美國據點與進行海外人才招募等優勢，下半年即可貢獻獲利。