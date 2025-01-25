童子賢挺！晶碩搶攻閃光＋近視市場 2024 年獲利年增一成

晶碩光學24日舉辦新春尾牙，和碩董事長童子賢及副董事長程建中、共同執行長鄭光志都到場，童子賢表示2025年將是晶碩蛻變的一年，慰勞員工打拚一整年，加碼10個20萬大獎慰勞激勵員工。

晶碩董事長郭明棟也宣布，晶碩2024年營收連6年創高，獲利也創歷史新高，比前一年成長10％，今年期待是另一個起飛年，原因是大溪廠將於3～4月正式投產，第一期月產能1000萬片，越南廠也將取得GMP認證，加上中國大陸南通廠後段水化廠也將量產，矽水膠今年下半將美國取證，成是晶碩關鍵的一年。

郭明棟表示，晶碩光學非常重視研發，因此目前累積248個專利，有200多個研發人力，提到近期提告同業，他也首度解釋，因為不希望產業繼續侵權，晶碩也已投入包括老花、閃光及抗藍光研發，他表示，藍光其實有三個波段，真正有害的波段是中段，其他的波段無所謂，但很多公司宣稱抗藍光效力高，其實防的都是兩端的藍光波段，比較後才會知道晶碩的東西確實比較強。

郭明棟預估，閃光加近視產品在台灣至少一年有10幾億元市場規模，嬌生跟視康就包辦相當大市場，但產品價格高，晶碩也已經準備好產品，正在建構基礎建設為快速交貨做準備，會在台灣跟歐洲上市開賣。

晶碩2024年下半拿到歐洲跟日本矽水膠證照，跟日本將有新客戶，歐洲除矽水膠上市，散光跟多焦也將貢獻業績，預估今年營收占比會翻倍，挑戰8~10%營收貢獻。不過美國矽水膠仍在取證階段，預估今年下半交才成，在美國取證下，今年矽水膠業績貢獻比也將倍增，從2024年5%拉高至今年10%。

晶碩主管補充，為了透氧量(Dk/t)高，往往疏水度也高，隱形眼鏡的配戴會有摩擦感，為此晶碩也採用人工心臟表面的磷酸膽鹼材料化學反應，放在矽水膠鏡面表面上，另外針對兒童隱形眼鏡產品，晶碩也已展開200多位兒童臨床試驗，目前已經做一年，預估再一年就能完成驗證送件取證，在閃光跟老花眼鏡部分則已有1～2家直銷售（需驗光師）。