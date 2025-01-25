和碩攻新事業 瞄準電動車
和碩（4938）近年逐步淡化iPhone製造能量，除出售印度iPhone廠60%股權，也加大對新事業布局力道，對印度投資轉往電動車與通訊等產品，以因應當地內需市場需求。
和碩目前蘋果iPhone相關業務營收占比仍超過五成，因應目前面臨來自蘋果營收占比過高的風險，內部已制定四至五年計畫，培養AI伺服器、擴增實境（AR）、機器人等新事業。
和碩共同執行長鄧國彥日前表示，內部有設定五年計畫，希望五年後看到全新的和碩，在原有業務基礎上繼續成長，目前和碩將業務分三個區塊，包括傳統生意、快速成長業務，以及新事業。童子賢則形容，和碩多年來已經養出許多隻腳（指事業），現在已陸續長大。
從AI伺服器業務來看，和碩共同執行長鄭光志指出，過去一年集團穩健布局，已站在一個對的方向前進，輝達最新GB200 AI伺服器方面近期已成功組裝完機櫃，並測試成功，將送到客戶資料中心，是和碩布局AI伺服器重要里程碑。
鄧國彥先前表示，去年有在印度設立一座新廠，下半年開始運作，以推進電動車與通訊產品布局，供應印度內需為主，預期未來不久後，也會生產消費性產品。
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