劉揚偉預告鴻海2025年營收創高

鴻海集團年終嘉年華昨（24）日在台北大巨蛋登場，鴻海（2317）董事長劉揚偉開場致詞時表示，感謝員工努力，讓集團去年營收達到雙位數成長，他並預告今年營收將續創新高。

鴻海去年繳出年營收6.86兆元，創新高的好成績，據傳劉揚偉在內部展望大會時，勉勵所有一級主管，感謝大家過去一年的努力，展望大會結束後，就傳出績效獎金將大幅增加，平均績效獎金較去年大幅提升三成。

除了年終獎金兩個月外，鴻海今年績效獎金外傳平均達到4.5個月。鴻海低調證實，員工績效獎金於24日發出，因去年營運大幅超過原先內部目標，今年績效獎金平均會比去年提高不少。

鴻海年終嘉年華今年首度以運動會方式舉行，為鴻海成立50年來頭一遭，也創下大巨蛋辦企業運動會創先例，現場更摸彩抽出20位百萬現金獎得主及20位MODEL C電動車車主。

鴻海今年一如往例，只要是鴻海法人員工、完成報名且符合資格者，即便未中大獎可獲得基本獎16,888元。鴻海員工績效獎金也於農曆年前最後一個上班日發出。

鴻海今年運動嘉年華邀請世界12強錦標賽最強應援團CT-AMAZE，重現球賽精彩開場表演，炒熱氣氛，中職各隊吉祥物及應援團長們也走進座位席與現場互動，並首次找來體育主播楊正磊、卓君澤擔任主持人。