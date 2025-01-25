快訊

入冬首波寒流將強襲全台 1張圖查清楚春節連假天氣變化

劉揚偉預告鴻海2025年營收創高

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
鴻海董事長劉揚偉。聯合報系資料照
鴻海董事長劉揚偉。聯合報系資料照

鴻海集團年終嘉年華昨（24）日在台北大巨蛋登場，鴻海（2317）董事長劉揚偉開場致詞時表示，感謝員工努力，讓集團去年營收達到雙位數成長，他並預告今年營收將續創新高。

鴻海去年繳出年營收6.86兆元，創新高的好成績，據傳劉揚偉在內部展望大會時，勉勵所有一級主管，感謝大家過去一年的努力，展望大會結束後，就傳出績效獎金將大幅增加，平均績效獎金較去年大幅提升三成。

除了年終獎金兩個月外，鴻海今年績效獎金外傳平均達到4.5個月。鴻海低調證實，員工績效獎金於24日發出，因去年營運大幅超過原先內部目標，今年績效獎金平均會比去年提高不少。

鴻海年終嘉年華今年首度以運動會方式舉行，為鴻海成立50年來頭一遭，也創下大巨蛋辦企業運動會創先例，現場更摸彩抽出20位百萬現金獎得主及20位MODEL C電動車車主。

鴻海今年一如往例，只要是鴻海法人員工、完成報名且符合資格者，即便未中大獎可獲得基本獎16,888元。鴻海員工績效獎金也於農曆年前最後一個上班日發出。

鴻海今年運動嘉年華邀請世界12強錦標賽最強應援團CT-AMAZE，重現球賽精彩開場表演，炒熱氣氛，中職各隊吉祥物及應援團長們也走進座位席與現場互動，並首次找來體育主播楊正磊、卓君澤擔任主持人。

營收 運動 鴻海

延伸閱讀

鴻海運動會黃仁勳跨海連線 盛讚鴻海量產Blackwell完成不可能任務

鴻海：2024年營運超預期 員工績效獎金平均提高不少

鴻海運動嘉年華大巨蛋登場 3.5萬名員工及眷屬同歡

曾花1年就讓夏普轉虧為盈…戴正吳提告鴻海、郭台銘 一文看當年糾葛

相關新聞

代工龍頭嘉年華 黃仁勳：鴻海GB 200量產超預期

鴻海集團年終嘉年華昨（24）日移師大巨蛋，今年首度以運動會方式舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳透過視訊跨海連線，大...

和碩賣印度廠 淡出iPhone製造…塔塔強化蘋果供應商地位

和碩集團陸續淡出iPhone製造，縮減印度iPhone製造布局塵埃落定。外媒報導，印度塔塔電子24日表示，已買下和碩印度...

劉揚偉預告鴻海2025年營收創高

鴻海集團年終嘉年華昨（24）日在台北大巨蛋登場，鴻海董事長劉揚偉開場致詞時表示，感謝員工努力，讓集團去年營收達到雙位數成...

和碩攻新事業 瞄準電動車

和碩近年逐步淡化iPhone製造能量，除出售印度iPhone廠60%股權，也加大對新事業布局力道，對印度投資轉往電動車與...

鴻海運動會黃仁勳跨海連線 盛讚鴻海量產Blackwell完成不可能任務

鴻海今 (24) 日在台北大巨蛋舉辦「2025全鴻海運動會」，輝達執行長黃仁勳也跨海連線參與。他透過連線盛讚鴻海成功將新...

鴻海嘉年華／黃仁勳跨海連線劉揚偉 大讚鴻海達成「不可能的任務」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳24日透過視訊跨海連線，現身鴻海（2317）運動嘉年華，大讚鴻海Blackwell量產表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。