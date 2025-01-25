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和碩賣印度廠 淡出iPhone製造…塔塔強化蘋果供應商地位

經濟日報／ 編譯任中原、記者林薏茹吳凱中／綜合報導
和碩董事長童子賢。 聯合報資料照
和碩董事長童子賢。 聯合報資料照

和碩集團陸續淡出iPhone製造，縮減印度iPhone製造布局塵埃落定。外媒報導，印度塔塔電子24日表示，已買下和碩印度子公司60%股權，擴大印度製造布局，並將與和碩（4938）協作共同整合團隊。

路透報導，塔塔電子此次買下股權為和碩清奈一座iPhone組裝廠，將大幅增強其iPhone製造能力，強化作為蘋果供應商的地位，與鴻海集團正面交鋒。不過，塔塔並未公布此購併案的財務條件。和碩昨（24）日證實此交易案，但未多做評論。

印度主管機關今年元月初批准塔塔購買和碩印度公司的股權案，塔塔收購和碩印度廠後，在印度南部泰米爾納德邦共擁有兩座工廠。塔塔去年剛向緯創購入位於印度卡納塔克邦的iPhone組裝廠。

據印度當地媒體今日印度報導，塔塔電子執行長塔克爾（Randhir Thakur）在聲明中表示，隨著塔塔在印度建設新設施並擴展業務，期待AI、數位化和技術驅動的製造業新時代來臨，此次收購符合在塔塔在印度擴大製造業布局的戰略。

塔塔去年才開始在印度組裝iPhone，隨著蘋果致力於將製造基地擴產至中國大陸以外的地區，塔塔迅速成為蘋果在亞洲最重要的合作夥伴之一。

分析師預估，去年蘋果iPhone整體出貨中，印度生產比重將達20%至25%，較前年的12%至14%大幅攀升。目前iPhone印度製造主力為鴻海集團。

和碩近年逐步淡化iPhone製造能量，2023年底放棄旗下生產iPhone的昆山世碩現金增資優先認購權，由立訊集團擔任策略投資人全數認購，世碩增資額約人民幣21億元（約新台幣95億元），增資後和碩對世碩持股由100％降低至37.5％，和碩喪失對世碩控制力，交由立訊集團主導。

和碩並在去年7月兩度賣出立訊持股。和碩董事長童子賢先前表示，和碩並未從大陸撤資，只不過要做重點調配，加速印度、越南、墨西哥等其他廠區的擴張。

iPhone 印度 和碩

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