代工龍頭嘉年華 黃仁勳：鴻海GB 200量產超預期
鴻海集團年終嘉年華昨（24）日移師大巨蛋，今年首度以運動會方式舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳透過視訊跨海連線，大讚鴻海（2317）Blackwell（GB 200伺服器）量產表現超乎預期，達成「不可能的任務」，鴻海董事長劉揚偉並邀請黃仁勳明年到場參與鴻海嘉年華，黃仁勳也爽快地一口答應。
黃仁勳在視訊連線時高呼「鴻海Blackwell已順利量產，取得巨大的成功」。劉揚偉則回應，這是團隊努力的成果，「輝達有需求，鴻海就會努力達成」。
鴻海今年運動會以「Team 鴻海 Let's Run！」為主題，邀請旗下重要子公司工業富聯、鴻騰精密、鴻華先進、富智康與鴻海法人舉行團隊運動競賽，現場共3.5萬名來自海內外的員工及眷屬參與。
儘管首季為傳統淡季，供應鏈透露，鴻海GB200伺服器本月下旬起已大量出貨，挹注營收將更顯著，有望帶動上半年業績淡季不淡。
供應鏈人士指出，鴻海已進入GB300研發設計階段，提前擁抱商機。據了解，輝達已初步拍定GB300訂單配置，鴻海仍是最大供應商，腳步領先全球同業。
劉揚偉表示，現在在台灣新竹湖口、越南北江廠區團隊共有超過5,000名員工，在第一線努力趕工生產Blackwell伺服器。黃仁勳也對正在趕工的鴻海員工表達感謝之意，「正是因為他們的努力，輝達Blackwell產品才能取得巨大的成功」。
黃仁勳表示，Blackwell是世界上有史以來最複雜的電腦產品，也是電腦產業中量產速度最快的，對於鴻海的表現感到無法置信，這是一個「不可能的任務（mission impossible）」，他並說自己的期望「非常、非常高」，但鴻海的表現超乎預期。
黃仁勳最後也與現場鴻海員工一同高呼「Go Foxconn！Go Blackwell！」，他說，自己很感謝鴻海製造團隊，對於他們無法參與鴻海尾牙也感到很抱歉，將致贈紅包給第一線加班的同仁。
劉揚偉並邀請黃仁勳明年親自到場參與鴻海嘉年華，黃仁勳一口答應，直呼「聽起來很棒！」
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