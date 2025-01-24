快訊

多縣市有感！19:18台南發生規模5.3地震 最大震度4級

小孩目睹嚇到狂吐！竹東黑道尋仇槍戰 「手掌被砍斷」1命危4傷

苦苓5點分析「劉寶傑為什麼不幹了？」 預言復出時間點

迎戰過年通訊尖峰 電信三雄擴充網路容量

中央社／ 台北24日電

2025年春節連假長達9天，民眾返鄉過年、走春出遊或到廟宇上香祈福都會遇到人潮，為了優化行動通信上網服務，電信三雄特別在各大景點與人潮密集區擴充網路容量，盼民眾過年上網通訊服務順暢。

中華電信表示，會特別在全台觀光景點、大眾運輸、商圈百貨及宗教廟宇等共計超過300多處熱門景點，動員超過千人以上工程人員，針對所涵蓋近3000座高效能既有基地台機動擴充容量外，更在春節期間24小時派員進行行網訊務品質管理疏導，在民眾走春出遊期間，優化語音上網服務。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，中華電信率先導入基地台數位孿生AI智慧訊務疏導技術，且積極建設業界最多的基地台，盼用戶享順暢行動通信網路。

遠傳表示，運用AI技術在全台百餘處熱門走春景點進行網路優化，針對周邊超過上千台基地台進行網路容量擴充與優化，並出動超過千位工程師於連假期間輪班支援，包含後端數百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、參數動態調整，障礙狀況排除等作業，讓通訊與網路體驗最佳化。

遠傳強調，運用AI大數據預估農曆春節、元宵燈會期間網路尖峰數據用量，提前進行網路容量配置參數優化，地點涵蓋全台每一縣市，包含觀光夜市、熱門商圈、廟宇、交通要道、以及超過百處風景區

台灣大哥大表示，在全台年貨大街、熱門走春景點等活動場域，針對逾600處熱門景點及春節期間南來北返常見塞車路段，超過3000座基地台進行調整與擴充，更動員上千人次工程人員輪班，確保用戶在佳節期間享穩定、流暢的行動網路服務，網管中心更24小時進行全面的網路檢測與即時調度，運用AI大數據進行網路即時調校與因應，確保所有區域的網路暢通無阻。

AI 中華電信 春節

延伸閱讀

春節9天連假！台南預期觀光人潮湧入 交通疏運嚴陣以待

春節9天連假將至 台北各醫學中心看診資訊一次看

花蓮迎春節車流 東大門夜市等景點路段增警力疏導

中華電信：台馬第二海纜、TPE國際海纜 恢復服務

相關新聞

鴻海運動會黃仁勳跨海連線 盛讚鴻海量產Blackwell完成不可能任務

鴻海今 (24) 日在台北大巨蛋舉辦「2025全鴻海運動會」，輝達執行長黃仁勳也跨海連線參與。他透過連線盛讚鴻海成功將新...

鴻海嘉年華／黃仁勳跨海連線劉揚偉 大讚鴻海達成「不可能的任務」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳24日透過視訊跨海連線，現身鴻海（2317）運動嘉年華，大讚鴻海Blackwell量產表...

華碩攜沙烏地「奇地亞城」進駐電玩展 中東造鎮受矚目

華碩（2357）ROG、Qiddiya奇地亞城共同合作打造電玩展「電馭叛客（Cyberpunk）」風格展場，由於華碩去年...

台積電補助供應鏈減碳 帶動綠色投資55億元

台積電為達成淨零排放目標的重要關鍵，除新增減碳績效為選商指標外，也訂定減碳行動指引精進供應商永續營運，其中針對在台設廠的...

121強震 台積電展現超高效率！除南科部分產線 其餘均滿血復活

121強震，台積電展現超高效率，僅花費三天，除南科部分產線還要調校外， 其餘均滿血復活。台積電今日特別回應表示感謝台積同...

鴻海：2024年營運超預期 員工績效獎金平均提高不少

鴻海今天上午證實，員工績效獎金今天發出，今年績效獎金平均會比去年提高不少

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。