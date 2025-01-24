迎戰過年通訊尖峰 電信三雄擴充網路容量

2025年春節連假長達9天，民眾返鄉過年、走春出遊或到廟宇上香祈福都會遇到人潮，為了優化行動通信上網服務，電信三雄特別在各大景點與人潮密集區擴充網路容量，盼民眾過年上網通訊服務順暢。

中華電信表示，會特別在全台觀光景點、大眾運輸、商圈百貨及宗教廟宇等共計超過300多處熱門景點，動員超過千人以上工程人員，針對所涵蓋近3000座高效能既有基地台機動擴充容量外，更在春節期間24小時派員進行行網訊務品質管理疏導，在民眾走春出遊期間，優化語音上網服務。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，中華電信率先導入基地台數位孿生AI智慧訊務疏導技術，且積極建設業界最多的基地台，盼用戶享順暢行動通信網路。

遠傳表示，運用AI技術在全台百餘處熱門走春景點進行網路優化，針對周邊超過上千台基地台進行網路容量擴充與優化，並出動超過千位工程師於連假期間輪班支援，包含後端數百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、參數動態調整，障礙狀況排除等作業，讓通訊與網路體驗最佳化。

遠傳強調，運用AI大數據預估農曆春節、元宵燈會期間網路尖峰數據用量，提前進行網路容量配置參數優化，地點涵蓋全台每一縣市，包含觀光夜市、熱門商圈、廟宇、交通要道、以及超過百處風景區

台灣大哥大表示，在全台年貨大街、熱門走春景點等活動場域，針對逾600處熱門景點及春節期間南來北返常見塞車路段，超過3000座基地台進行調整與擴充，更動員上千人次工程人員輪班，確保用戶在佳節期間享穩定、流暢的行動網路服務，網管中心更24小時進行全面的網路檢測與即時調度，運用AI大數據進行網路即時調校與因應，確保所有區域的網路暢通無阻。