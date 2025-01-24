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友達資安長異動 由經理吳貞課接任、1月25日生效

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

面板大廠友達（2409）24日公布資訊安全長異動，由經理吳貞課接任，新人事令1月25日生效。

友達 面板

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