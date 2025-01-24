中華電MOD、Hami Video掀「韓流」熱潮 獨家韓劇霸榜

中華電（2412）致力提供客戶最多元影視內容，MOD、Hami Video除支持本土影視等精選台劇，同時看準台灣廣大「韓流」收視需求，積極引進熱門韓國電影及韓劇、韓綜節目掀起觀看熱潮，獨家韓劇《我的完美秘書》霸榜，帶動Hami Video自主付費訂戶數成長7成。

中華電表示，《我的完美秘書》不僅受到MOD、Hami Video觀眾好評，最新一集（第六集）在韓國同樣創下收視率11.4%、瞬間最高收視率13%的超狂佳績，擊敗其他同檔期卡司韓劇，其中首度演出愛情劇的男主角李浚赫，帥氣暖心形象在台韓都掀起「李太太旋風」。

中華電強調，聽見粉絲期盼和男主角更多互動的聲音，規劃近期將在全台北中南指定門市製作「完美秘書」人形立牌，讓粉絲能夠一圓和帥氣歐巴合影的心願。

中華電持續擴大影視布局，自2020年起即與台灣最大電影代理商車庫娛樂長期結盟，讓MOD與Hami Video擁有全台最新最強的韓國院線電影，如2024年最賣座韓影《破墓》即是在MOD與Hami Video影劇館+獨家首播，近期女主角金高銀的最新作品《在熙的男，朋友》獨家上架後，同樣引起網友熱議佳評不斷；本周更是獨家跟播「戀綜天花板」的韓國戀愛綜藝實境節目《換乘戀愛》番外篇《換乘戀愛-另一個開始》，隨著農曆春節長假即將到來，可望帶動中華電信影視服務會員數與收視點閱再創新高。

根據創市際「2024影視OTT串流服務滿意度調查」，Hami Video獲消費者票選本土OTT品牌「節目內容最多元」、「有最多獨家內容」和「最喜歡的本土OTT」三大肯定。中華電信MOD與Hami Video擁有超過300萬付費影視客戶，與各國影視夥伴緊密合作，未來將持續提供最精彩的台韓旗艦影劇與各國熱門節目。