鴻海運動會黃仁勳跨海連線 盛讚鴻海量產Blackwell完成不可能任務

鴻海今 (24) 日在台北大巨蛋舉辦「2025全鴻海運動會」，輝達執行長黃仁勳也跨海連線參與。他透過連線盛讚鴻海成功將新一代伺服器Blackwell產能拉升，達成不可能的任務，甚至超乎預期。

黃仁勳指出，Blackwell是世界上最複雜的電腦產品、複雜程度前所未見，但也是電腦產業當中量產速度最快的，鴻海可以說是達成了「Mission Impossible」，Blackwell量產取得了一個很大的成功。

受到前老臣戴正吳在去年底狀告鴻海及鴻海創辦人郭台銘，鴻海集團今年年終的鴻海運動會未開放媒體入場採場，不過這場運動會仍盛大舉辦。除了各項運動競賽，也邀請知名藝人動力火車和田馥甄到場獻唱，當然還有最受員工矚目的抽獎活動。

但重頭戲則是黃仁勳跨海與董事長劉揚偉的跨海連線。劉揚偉除感謝黃仁勳的支持及相信鴻海外，也將一切歸功於團隊合作，他提到，現在台灣及越南有超過5000名員工仍在加班趕工，確保Blackwell生產進度順利；黃仁勳也致贈紅包給協助生產的員工。