鴻海嘉年華／黃仁勳跨海連線劉揚偉 大讚鴻海達成「不可能的任務」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳24日透過視訊跨海連線，現身鴻海（2317）運動嘉年華，大讚鴻海Blackwell量產表現超乎預期，達成「不可能的任務」，鴻海董事長劉揚偉並邀請黃仁勳明年「親自現身」參與鴻海嘉年華，黃仁勳也爽快地一口答應。
黃仁勳說，鴻海Blackwell已順利量產，取得巨大的成功。劉揚偉則回應，這是團隊努力的成果，「輝達有需求，鴻海就會協助達成」，現在在台灣新竹湖口、越南北江廠區團隊共有超過5,000名員工，正在第一線努力趕工生產Blackwell伺服器。
黃仁勳也對正在產線上趕工的鴻海員工表達感謝之意，「正是他們的努力，輝達的Blackwell產品才能取得巨大的成功」。
黃仁勳表示，Blackwell是世界上有史以來最複雜的電腦產品，也是電腦產業中量產速度最快的，對於鴻海的表現感到無法置信，這是一個「不可能的任務（mission impossible）」，他並說自己的期望「非常、非常高」，鴻海表現超乎預期。
黃仁勳最後也與現場鴻海員工一同高呼「Go Foxconn！Go Blackwell！」，他說，自己很感謝鴻海製造團隊，對於他們無法參與鴻海尾牙也感到很抱歉，將致贈紅包給第一線加班的同仁。
劉揚偉也邀請黃仁勳明年到場參與鴻海嘉年華，黃仁勳一口答應，直呼「聽起來很棒！」，並祝福鴻海員工新年快樂。
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