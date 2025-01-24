嘉義地震 南科管理局：台積電聯電等廠商恢復運作
嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，國科會南科管理局表示，截至今天，園區內主要廠商的產線均已大致恢復正常運作，包含台積電、聯電、群創等，對供應鏈影響程度有限。
嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，南部科學園區各廠商迅速啟動應變機制，採取停機檢修及人員疏散措施。
國科會南部科學園區管理局表示，截至今天，園區內主要廠商的產線均已大致恢復正常運作，包括台積電於1月23日大致完成復原，聯電於今天復工，群創則在地震次日即完成相關檢修作業。此外，住華、艾司摩爾及晶電等廠商產線未受地震及餘震影響，運作穩定。
南科管理局指出，目前各廠商對外公告的災損資訊有限，原則須以其公告的重大訊息為準。僅聯電新聞中心表示，此次地震對公司財務與業務無重大影響，其他公司尚未發布相關損失公告。
南科管理局說，儘管地震後餘震頻繁，園區內廠商已迅速恢復正常運作，供應鏈影響程度有限，未來管理局將持續協助廠商強化韌性，減少自然災害可能帶來的衝擊。
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