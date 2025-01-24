快訊

年前不平靜！竹東爆槍戰疑黑道火拚 8人送醫1命危

地牛翻身！17:16台南發生規模4.0地震 最大震度3級「8縣市有感」

民眾闖總統府車道遭攔「咬傷憲兵」被警逮 總統府回應了

嘉義地震 南科管理局：台積電聯電等廠商恢復運作

中央社／ 台北24日電

嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，國科會南科管理局表示，截至今天，園區內主要廠商的產線均已大致恢復正常運作，包含台積電聯電、群創等，對供應鏈影響程度有限。

嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，南部科學園區各廠商迅速啟動應變機制，採取停機檢修及人員疏散措施。

國科會南部科學園區管理局表示，截至今天，園區內主要廠商的產線均已大致恢復正常運作，包括台積電於1月23日大致完成復原，聯電於今天復工，群創則在地震次日即完成相關檢修作業。此外，住華、艾司摩爾及晶電等廠商產線未受地震及餘震影響，運作穩定。

南科管理局指出，目前各廠商對外公告的災損資訊有限，原則須以其公告的重大訊息為準。僅聯電新聞中心表示，此次地震對公司財務與業務無重大影響，其他公司尚未發布相關損失公告。

南科管理局說，儘管地震後餘震頻繁，園區內廠商已迅速恢復正常運作，供應鏈影響程度有限，未來管理局將持續協助廠商強化韌性，減少自然災害可能帶來的衝擊。

台積電 地震 聯電

延伸閱讀

地震台南近千戶通報受損 全台土木技師公會合力助評估

北市原民語基金會大樓傾斜？李四川給答案：地震影響磁磚掉落

大埔地震..何故台南楠西房子震損嚴重？ 工務局：多為磚造

力積電（6770）「漲停」停不了…12月每股淨損0.01元！網：低調年後超車聯電

相關新聞

鴻海運動會黃仁勳跨海連線 盛讚鴻海量產Blackwell完成不可能任務

鴻海今 (24) 日在台北大巨蛋舉辦「2025全鴻海運動會」，輝達執行長黃仁勳也跨海連線參與。他透過連線盛讚鴻海成功將新...

鴻海嘉年華／黃仁勳跨海連線劉揚偉 大讚鴻海達成「不可能的任務」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳24日透過視訊跨海連線，現身鴻海（2317）運動嘉年華，大讚鴻海Blackwell量產表...

華碩攜沙烏地「奇地亞城」進駐電玩展 中東造鎮受矚目

華碩（2357）ROG、Qiddiya奇地亞城共同合作打造電玩展「電馭叛客（Cyberpunk）」風格展場，由於華碩去年...

台積電補助供應鏈減碳 帶動綠色投資55億元

台積電為達成淨零排放目標的重要關鍵，除新增減碳績效為選商指標外，也訂定減碳行動指引精進供應商永續營運，其中針對在台設廠的...

121強震 台積電展現超高效率！除南科部分產線 其餘均滿血復活

121強震，台積電展現超高效率，僅花費三天，除南科部分產線還要調校外， 其餘均滿血復活。台積電今日特別回應表示感謝台積同...

鴻海：2024年營運超預期 員工績效獎金平均提高不少

鴻海今天上午證實，員工績效獎金今天發出，今年績效獎金平均會比去年提高不少

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。