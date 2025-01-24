華碩攜沙烏地「奇地亞城」進駐電玩展 中東造鎮受矚目

華碩（2357）ROG、Qiddiya奇地亞城共同合作打造電玩展「電馭叛客（Cyberpunk）」風格展場，由於華碩去年宣布跟沙烏地阿拉伯最大國家級沉浸式體驗娛樂城市「奇地亞城」簽署長期合作協議，隨2025年將開幕兩座大型主題館，內有全球最大電子競技賽事場館，雙方合作進度也備受電競界矚目。

華碩指出，此次電玩展場館以「Unlock the ROG Lab」勇於為先的實驗精神設計，隨輝達最高階顯示卡RTX50系列預計1月30日開賣，華碩也展出多位知名改裝機名家「Amod」、「馬克（Mark’s Fabrication）」作品。

「奇地亞城」是沙烏地阿拉伯一項國家級大型計畫，將打造一座國際級娛樂、體育、文化城市，提供沉浸式體驗，該城市還將包含居住、工作、投資價值，預計2030年完成，目標能接待每年數百萬旅客，提供數十萬工作機會及50萬人居住空間。

奇地亞城受訪指出，奇地亞城將包含遊樂設施和主題區，目標是打破傳統娛樂設施的年齡限制，讓所有玩家都能盡情享受，此次跟華碩聯展是期望帶給全世界玩家從未體驗過的超酷炫電競世界，這是首次在台北電玩展展示，這是Qiddiya在亞洲的第三站，繼日本和韓國之後，重金替台灣玩家打造期待已久的超沉浸展。

據了解，奇地亞城會跟華碩ROG合作，原因是將在其中設立一座國家級大型電子競技場館，搭配巨型視訊螢幕及5300個4D座椅，讓觀賽者跟電子競技選手一同享受沉浸式體驗，要成為國際電子競技賽事中心企圖心滿滿。為吸引電競玩家認同。

沙烏地阿拉伯展現高度的電子競技興趣，期望2030年能成為全球遊戲及電子競技中心，吸引1000萬遊客造訪，特別的是，當地國民29%對電競有高度興趣，由於華碩是沙烏地阿拉伯跟阿拉伯聯合大公國電競品牌龍頭，也促成奇地亞城跟華碩ROG合作。Qiddiya官方受訪指出，目前已邀請多家世界領先的電競和遊戲品牌入駐，為喜愛電玩的玩家們帶來無限可能，這個賽博世界將成為玩家們實現彷彿一級玩家般的夢想場所，是未來科技與遊戲的最新融合。

奇地亞城2024年宣布與華碩簽署長期夥伴協議。奇地亞城位於沙烏地阿拉伯首都利雅德車程40分鐘距離，華碩表示會深化在沙烏地阿拉伯市場電競遊戲產業，也會於未來在沙國設立區域總部進行相關評估。

Qiddiya奇地亞城對主題館內容相對保密，此次首度揭露「UBAR城區」，並以其元素故事背景，在華碩電玩展場館設置玩家互動關卡，體驗者可以用華碩電競設備及AirVision M1智慧眼鏡闖關找寶藏。

根據外電顯示，該娛樂城會有400個景點及一座Aquarabia水上樂園與Six Flags六旗一座主題樂園，公園預計2025年開幕，將有28個主題館跟32萬平方米面積。最高最長的雲霄飛車、最高的射擊塔、史上最高鐘擺遊樂設施、最高的過山車、最高傾斜雲霄飛車等等。

該城市除遊戲和電子競技區，還有一個「七龍珠」主題公園，運動愛好者喜愛的F1賽道、高爾夫球場和其他生活和娛樂場所。奇地亞城已經成立行銷和管理單位跟全球貿易夥伴、企業和投資者對接，促成2024年宣布與華碩簽約合作。