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台積電補助供應鏈減碳 帶動綠色投資55億元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電補助供應鏈裝設太陽能，進行節能減碳。圖/台積電提供
台積電補助供應鏈裝設太陽能，進行節能減碳。圖/台積電提供

台積電為達成淨零排放目標的重要關鍵，除新增減碳績效為選商指標外，也訂定減碳行動指引精進供應商永續營運，其中針對在台設廠的第一階原物料供應商首度推出減碳補助計畫，提供總額新台幣8400萬元的補助金，透過資金支持鼓勵供應商更新、汰換或新設相關設備／機台，以提升減排效益。去年年共26家供應商通過提案評選，帶動整體減碳投資金額達新台幣55億元、碳排減量45萬公噸，相當於4萬5000公頃的森林年固碳量；台積電預計今年2月啟動今年度申請作業，持續驅動供應鏈綠色轉型。

台積電表示，供應鏈營運過程的碳排放是台積公司極為重視的一環，根據供應商工廠調查結果，台積公司第一階原物料供應商約有一半的碳排放來自其工廠營運的直接排放（範疇一）及能源間接排放（範疇二），因此減碳補助計畫優先聚焦於在台設有具合法登記證的工廠且願意投資節能減碳相關設備／機台的供應商，鼓勵其提出減碳提案，由台積公司與外部專家針對「評估成效、執行能力、創新與複製」三大面向進行評選；提案通過並執行後，台積公司會搭配第三方稽核單位訪視供應商廠區落實進度，並進行期中、期末二階段的成果審核，確保減碳行動如期完成。

台積電指出，為擴大供應商參與並促進創新，今年公司供應鏈減碳補助計畫除提高新興技術相關提案的補助額度外，也將供應商營運規模與減碳能力納入評選考量，規畫不同的年減碳量標準，以期更多供應商加入提案行列並從中受益，持續為供應鏈去碳化（Decarbonization）奠定基礎，攜手落實淨零排放承諾。

台積電在121大地震，全力動員復機下，多數晶圓廠大致復原。台積電強調這次地震影響可控。圖為台積電南科廠。（路透） 季晶晶
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台積電補助供應商將冷卻水塔葉片換為厚翼型節能葉片。圖/台積電提供
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台積電 新台幣 減碳

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