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121強震 台積電展現超高效率！除南科部分產線 其餘均滿血復活

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電在121大地震，全力動員復機下，多數晶圓廠大致復原。台積電強調這次地震影響可控。圖為台積電南科廠。路透
台積電在121大地震，全力動員復機下，多數晶圓廠大致復原。台積電強調這次地震影響可控。圖為台積電南科廠。路透

121強震，台積電展現超高效率，僅花費三天，除南科部分產線還要調校外， 其餘均滿血復活。台積電今日特別回應表示感謝台積同仁及供應商夥伴的共同努力。不過由於南科廠是5奈米／4奈米和3奈米生產重鎮，且震度高達5級之高，破片數預料相當高，換算地災損失恐比去年403大地震的30億元還高，但預料財務面可請求保險理賠 ，台積電表示影響可控。

針對121大地震，台積電詳細回應如下：

台灣本月21日經歷芮氏規模6.4地震。台積公司位於南部科學園區之晶圓廠區測得最大震度為5級、中部科學園區廠區最大震度為4級、新竹科學園區晶圓廠區（含龍潭及竹南）最大震度為3級。

為確保人員安全，各廠區依公司內部程序啟動相關安全預防措施，部分中部及南部廠區在第一時間進行人員疏散，並於震後1個小時全數完成清點確定人員皆安全無虞，各廠區亦已完成建築震後損害檢查，確認結構安全無虞逐步回線。同時，公司建廠工地未受影響，於震後環境安全檢查後照常施工。

基於台積公司在地震應變和災害預防上擁有豐富經驗與能力，並定期進行安全演習以確保萬全準備，感謝台積公司同仁及供應商夥伴的共同努力，除了位於震幅較大地區的少數生產線，尚在調整校正以回復自動化大量生產外，台灣晶圓廠已大致復原。

目前，各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，台積公司正在全面檢視此次地震所造成的影響。同時，我們持續與客戶保持密切聯繫並適時溝通相關影響。就目前預期，相關事件對台積公司的影響可控。

台積電 地震 晶圓廠

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