鴻海運動嘉年華大巨蛋登場 3.5萬名員工及眷屬同歡
鴻海（2317）運動嘉年華「2025年全鴻海運動會」24日於台北大巨蛋登場，共3.5萬名員工及眷屬參與，除設計七大比賽項目外，也大手筆找來明星啦啦隊員，擔任九隊競賽隊伍隊長加油應援。
鴻海此次運動嘉年華以運動會競賽形式展開，由鴻海集團等企業五隊、加上工業富聯（FII）、富智康（FIH）、鴻騰精密（FIT）、鴻華先進（Foxtron）4F關聯企業，共九隊參與競賽。
鴻海運動嘉年華11時起由Amaze應援團進行開場表演，接著各區隊逐一進場，鴻海集團董事長劉揚偉將於12時左右致詞，向同仁精神喊話，並對2025年營運前景釋出展望。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 三星Galaxy S25三款新機規格一次看還有彩蛋！Galaxy S25 Ultra變圓潤
📢 小心！詐騙集團引誘LINE開1功能「銀行帳戶全盜光」 3招防範
📢 LINE免費貼圖13款！蛇年新春吉祥話爆量 「情緒價值」情勒哏圖全都有
📢 超薄iPhone 17 Air才是「省錢新選擇」！5大改變 爆料曝：便宜了9800元
📢 「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽488元！5G爽快上網只要389
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言