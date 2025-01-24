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鴻海運動嘉年華大巨蛋登場 3.5萬名員工及眷屬同歡

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
鴻海運動嘉年華「2025年全鴻海運動會」24日於台北大巨蛋登場。林薏茹／攝影
鴻海運動嘉年華「2025年全鴻海運動會」24日於台北大巨蛋登場。林薏茹／攝影

鴻海（2317）運動嘉年華「2025年全鴻海運動會」24日於台北大巨蛋登場，共3.5萬名員工及眷屬參與，除設計七大比賽項目外，也大手筆找來明星啦啦隊員，擔任九隊競賽隊伍隊長加油應援。

鴻海此次運動嘉年華以運動會競賽形式展開，由鴻海集團等企業五隊、加上工業富聯（FII）、富智康（FIH）、鴻騰精密（FIT）、鴻華先進（Foxtron）4F關聯企業，共九隊參與競賽。

鴻海運動嘉年華11時起由Amaze應援團進行開場表演，接著各區隊逐一進場，鴻海集團董事長劉揚偉將於12時左右致詞，向同仁精神喊話，並對2025年營運前景釋出展望。

運動 鴻海

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