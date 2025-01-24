視察新北智慧園區 侯友宜盼推動台灣產業AI轉型發展
新北林口地區不斷發展，艾司摩爾（ASML）也將進駐，新北市長侯友宜於日前至新北國際AI+智慧園區、林口A3計畫道路新闢工程及南勢國中校舍新建工程，關心林口未來產業發展及期勉工程如期完成，以加速地方發展。
新北智慧園區入口意象為林口新的打卡景點，外型設計融合林口及AI科技意象，兼具科技運用及藝術美感，呼應園區發展願景，未來區內規畫設置汙水處理廠，讓園區兼顧產業發展及環境友善。
侯友宜至新北智慧園區，關心台灣艾司摩爾公司工程進度並致贈新春春聯與福袋，侯友宜表示，感謝ASML帶動台灣半導體產業發展，市府相當重視企業需求及友善國際人才的生活環境，加速產業投資、接軌國際。
侯友宜強調，因應AI產業新科技時代來臨，推動新北智慧園區、國際媒體園區等產業聚落，以帶動產業結構轉型升級，並持續招手國際企業進駐，積極將林口打造成兼具宜居與產業活力的科技重鎮。
侯友宜表示，林口擁有高度國際化便利生活，不論是產業、商業或教育領域，都展現出全球視野與多元文化，市府攜手中央推動105市道、A3計畫道路將有效紓解原道路狹窄所帶來的行車問題，同時因應林口人口成長，啟動南勢國中校舍新建工程，結合既有馬禮遜美國學校、康橋國際學校等雙語教育學校，提升教育機能。
經發局補充，「新北國際AI+智慧園區」聯外交通相當便利，緊鄰桃園國際機場、台北港，周邊有中山高林口交流道、機場捷運A9站等，除此之外，結合鄰近五大工業區產業聚落區位優勢，將使該園區成為未來新北科技產業重心。今年也將辦理抵費地招商作業，以「先進研發、高階製造」為招商策略，吸引高科技、綠能、文創、醫療等新興多元產業進駐，透過導入數位、人工智慧及物聯網，加速新北市產業轉型，真正落實「產業AI化、AI產業化」。
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